Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek
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Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek


Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek Hatice Demir - Tarih: 2018-01-17 Saat: 08:59:04
Anasayfa Eko Gündem Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği bir çalışma ile vatandaşlar trafik cezalarını anlık bildirimler ile öğrenebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha kolay takip edebilmelerini sağlamak amacı ile bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar kapsamında trafik cezaları ve araç çekilmesi gibi durumlar e-devlet üzerinden anlık gelen bildirimler ile takip edilebilecek. Ayrıca kişiler son 5 yıldaki kaza ve ceza bilgilerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek, barkodlu belge oluşturma olanağı elde edecek.

E-Posta ve Mobil Uygulama Üzerinden Bildirim Gelecek

Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada mobil uygulama olarak e-devlet kullanan veya sistemde elektronik posta adresi kayıtlı olan kullanıcıların anlık bildirimler ile haberdar edilebileceği belirtildi.

Sürücüler kendi üzerlerine kayıtlı araçların herhangi bir kural ihlali nedeni ile otoparka çekilmesi durumunda, aracın plakası, otopark adı, birim il, ilçe, otopark adresi, otopark telefonu, otoparka çekme nedeni, otoparka çekme tarih ve saat bilgilerine de bu bildirimler ile ulaşabilecek.

Son 5 Yıl İçerisindeki Kazalar Görüntülenebilecek

Uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte sürücüler son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları tüm trafik kazalarını görüntüleyebilecek, sürücü belgesi iptali ve ceza bilgilerini görerek bunlardan barkodlu belge oluşturabilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası, adı soyadı, sürücü belgesi numarası, belgenin verildiği birim, sürücü belgesinin tarihi, sınıfları, geçerlilik tarihi, kısıt kodu, aktif ceza puanı, son 5 yıl içindeki ceza bilgileri, iptal bilgileri ile son 5 yıldaki ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının tarihi, saati, yeri, il, ilçe, kusur durumu ile bilgileri görüntüleyebilecek.

Uygulama 12 Ocak tarihinde vatandaşların kullanımına açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezaları
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