Nestle’nin ABD’deki Şekerleme İşlerini Nutella Satın Aldı

Nestle portföyündeki sağlıklı ürün miktarını artırmak ve önceliğini bu alana vermek amacı ile geçtiğimiz yıl toplamda 935 milyon dolar gelir eden ABD’deki şekerleme işlerinden çıkacağını açıklamıştı. 77 fabrika, 10 ar-ge merkezi ve yaklaşık 50 binden fazla çalışanı çok büyük bir alanın satışının yapılacak olması bu işlemin Pazar üzerindeki etkilerin gündeme gelmesine neden oldu. Şirkete gelen en önemli teklif ise Nutella üreticisi Ferrero tarafından yapıldı. İlk başta 2 milyar dolardan başlayan pazarlık 2,8 milyar dolar ile nihayete erdi ve Ferrero Amerikan devini satın aldı.

Şirketin En Büyük Pazarı Satılmış Oldu

ABD pazarı şekerleme üreticileri için çok büyük bir öneme sahip. Amerikan halkının bu yöndeki tüketim alışkanlıkları şirketlerin ciddi oranlarda gelir elde etmelerini sağlıyor. Nestle’nin de piyasada sözü geçen Nestle Crunch, Butterfinger, Baby Ruth, Raisinets, Nips ve Laffy Taffy gibi birçok ürünü bulunuyor. Firmanın ABD'deki şekerleme ürünleri satışı bu ülkedeki toplam cirosunun yüzde 3'lük kısmını oluşturuyor. Satış işleminin ardından firma tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada bundan sonra Nestle’nin öncelikleri arasında şişe su, kahve, evcil hayvan maması, dondurulmuş gıdalar ve bebek besinlerinin yer alacağı ifade edildi. ABD’de hane halkının yüzde 97’si Nestle ürünlerini kullanıyor.

Ferrero da ABD pazarına hakim bir firma. Özellikle Hersher ve Nutella ürünleri bu pazarda en çok satılanlar arasında yer alıyor.