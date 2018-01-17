Kuraklık Söylentisi Gıda Fiyatlarını Artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre ülkemiz 2017 yılında son 44 yılın en düşük yağışını aldı. Aynı durumun 2018 yılında da devam etmesi ihtimali kuraklık mı geliyor sorusunun akıllara gelmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde yağışların beklenenin altında gelme ihtimali üreticileri endişelendirmeye başladı. Su kaynaklarının artmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri olan kar yağışlarının da hala başlamamış olması 2018 yılında su sorunları yaşanma ihtimalinin ciddiyetini akla getiriyor. Hava şartları bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde çeşitli sıkıntılar ile karşılaşılabilir. Uzmanlara göre yağışların azalmasıyla yaşanacak su sorunu tarım ürünlerinin üretimini olumsuz etkileyecek.

Söylentisi Fiyatların Artmasına Yetti

Kuraklık konusunda ortaya çıkan söylentiler bile gıda fiyatlarının artmasına yetti. Birçok kuru gıda da ürünleri elinde bulunduranlar fiyat artırarak stok yapmayı tercih ediyor. Türkiye’nin geleneksek tarım ürünleri ihracatında önemli bir yer tutan fındık, kuru kayısı ve kuru üzümde ise fiyatlar artmaya başladı. İhracatçılar, kuru üzümün kilogram fiyatının son 20 günde 4 liradan 5,5 liraya kadar çıktığını, kuru kayısının kilosunun ise 7 liradan 12 liraya çıktığını belirtiyor. Bu yıl hasat döneminde fiyatı düştüğü için TMO tarafından müdahale alımları yapılan fındıkta da ihracat fiyatı artıyor. İç fındığın toptan kilosu 20 liradan 23 liraya kadar yükseldi.

Kuru Gıdalar da Artacak

Konu ile ilgili açıklama yapan toptancılar kuraklık ihtimalinin bile birçok üründe zama neden olabildiğini ifade ediyor. Ülkenin en önemli besin kaynakları arasında yer alan kuru gıdaların da artabileceğini belirten yetkililer fiyat artışında Ramazan ayı etkisinin de olduğunu belirtiyor.