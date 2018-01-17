BES’ten Kaçışı Önlemek İçin Cayma Süresi Uzatılacak
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BES’ten Kaçışı Önlemek İçin Cayma Süresi Uzatılacak


BES’ten Kaçışı Önlemek İçin Cayma Süresi Uzatılacak
BES’ten Kaçışı Önlemek İçin Cayma Süresi Uzatılacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-17 Saat: 10:02:13
Anasayfa Eko Gündem BES’ten Kaçışı Önlemek İçin Cayma Süresi Uzatılacak

Hazine Müsteşarlığı otomatik BES’te cayma oranlarının yüzde 60’a varması nedeniyle sistem üzerinde revizyona gitmeye karar verdi.

Yüzde 60'lara varan cayma oranları nedeniyle beklentileri karşılamayan Bireysel Emeklilik Sistemi ve BES'e otomatik katılımda revizyon için Hazine Müsteşarlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda basın mensuplarına bilgi veren Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, ilk etapta tüm sigorta firmalarının da dahil olacağı bir iletişim kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Cayma Süresi Uzatılacak

Kişilerin sistemde daha uzun bir süre tutularak elde edeceği tasarrufun farkına varması için cayma süresinin 6 aya kadar uzatılabileceğinin belirtildiği açıklamada ayrıca kişilerin paralarının bir kısmını kullanabilmesi için de imkan sağlanmaya çalışıldığı belirtildi. Devlet katkı payı hakediş sürelerinin kısaltılması ve sistemden çıkanların 2 yıldan önce geri dönebilmesi de müsteşarlığın üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor.

Negatif Algı Ortadan Kaldırılacak

Vatandaşlarda Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik olarak oluşan negatif algının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacağını belirten Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu, cayma oranlarının daha düşük olmasını istediklerini ve bunun için de insanlardaki zorunluluk algısının yıkılması gerektiğini belirtti.

Sisteme Giren Ertesi Gün Ayrılıyor

BES’ten çıkışın zorlaştırılması ve BES’in insanlara cazip duruma getirilmesi için farklı modellerin uygulanması gerektiğini belirten Eroğlu, otomatik BES sistemi nedeni ile firmaların çalışanlarını BES’e dahil ettiğini ancak insanların cayma hakkını kullanarak sisteme girer girmez çıkış başvurusunda bulunduklarını dile getirdi. Sadece 1,8 milyar liralık bir fon büyüklüğünün oluşturulabildiği BES sisteminde emekliliği tercih eden kişi sayısının 2 bin 163 kişi olduğu ifade ediliyor.

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