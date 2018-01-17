Körfez Bölgesinin En Büyük Bankası Türkiye’ye Geliyor
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Körfez Bölgesinin En Büyük Bankası Türkiye’ye Geliyor


Körfez Bölgesinin En Büyük Bankası Türkiye’ye Geliyor
Körfez Bölgesinin En Büyük Bankası Türkiye’ye Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-17 Saat: 10:15:02
Anasayfa Eko Gündem Körfez Bölgesinin En Büyük Bankası Türkiye’ye Geliyor

Körfez’in en büyük bankası Emirates NBD’nin Başkan Yardımcısı Hesham Al Qassim tarafından yapılan açıklamada bankanın Türkiye’de temsilcilik açmayı planladığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Ortadoğu’nun en büyük bankası olma özelliğine sahip Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Direktörü Hesham al Qassim tarafından yapılan açıklamada yeni Pazar arayışları kapsamında Türkiye’de de bir temsilcilik ofisi açılması planlandığı dile getirildi. Bankanın farklı piyasalara girerek işlem hacmini ve karlılığını artırmak istediğinin dile getirildiği açıklamada Türkiye pazarının değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Varlığı 121 Milyar Dolardan Fazla

2007 yılında kurulmuş olan Emirates NBD bankası kısa sürede gelişim göstererek dünya çapında dikkat çeken bir banka haline geldi. Bankanın 7 binin üzerinde çalışanı, 121 milyar dolardan fazla mal varlığı bulunuyor. Geliri ise 5,5 milyar dolar seviyesinde. Banka Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine ait ve şu andaki yönetim kurulu başkanı 31 milyar dolar servete sahip, mevcut emirin amcası olan Şeyh Ahmed bin Saed Al Maktoum.

Emirates NBD’nin Hindistan’a kadar geniş bir alanda şubeleri bulunuyor. Bu yıl içerisinde Suudi Arabistan ve Mısırda da şube açacaklarını belirten Genel Direktör Hesham Al Qassim, Türkiye açısından yapılacak çalışmalar hakkında ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Ülkemizde 46 Bankanın Temsilciği Var

Bankalar bir ülkede şube yapılanmasına girmeden önce temsilcilik açarak piyasayı daha iyi analiz etmeyi ve buradaki müşterilerine temsilcilikleri aracılığı ile yardımcı olmayı tercih ediyor. Ülkemizde hali hazırda 46 bankanın temsilciliği yer alıyor. Bunlar arasında Bank of China, Wells Fargo ve Dubai İslamic Bank gibi dünya çapındaki bankalar da bulunuyor.

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