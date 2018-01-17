Elektrikli Otomobilde Yatırım Yarışı! 100 Milyon Dolara Bir Adım Kaldı
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Elektrikli Otomobilde Yatırım Yarışı! 100 Milyon Dolara Bir Adım Kaldı


Elektrikli Otomobilde Yatırım Yarışı! 100 Milyon Dolara Bir Adım Kaldı
Elektrikli Otomobilde Yatırım Yarışı! 100 Milyon Dolara Bir Adım Kaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-17 Saat: 10:32:58
Anasayfa Otomotiv Elektrikli Otomobilde Yatırım Yarışı! 100 Milyon Dolara Bir Adım Kaldı

Otomotiv sektöründeki değişim yeni yatırımları zorunlu hale getirdi. Sektörün lider markaları geçen sene elektrikli araçlara büyük kaynaklar aktardı. Yatırımların yeni yılda artacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Otomotiv sektöründeki değişim yeni yatırımları zorunlu hale getirdi. Sektörün lider markaları geçen sene elektrikli araçlara büyük kaynaklar aktardı. Yatırımların yeni yılda artacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Elektrikli Araç Yatırımları Artıyor...

Elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaştırılması adına alınan kararlar, birçok firmanın harekete geçmesini sağladı. Bu kapsamda özellikle Çinli üreticiler üretimin artması için büyük yatırımlara başladı. Otomobil üreticileri mevcut üretimi artırma yanında, yeni yatırımlar yapacaklarını da duyurdu.

Bir haber ajansının aktardığı bilgilere göre, elektrikli araçlara ve bu araçların bataryalarına yapılan yeni yatırımların tutarı 90 milyar dolardan fazla oldu. Şirketlerin elektrikli araçlara yaptığı yatırımlarsa şöyle gerçekleşti.

Otomotiv Yatırım Yarışına Girdi

Elektrikli araç devi Tesla pazarın en çok üretim ve satışını yaparken, yeni yatırımlarla yeni modellerin üretimi neredeyse iki katına çıkarıldı. Piyasanın en köklü firmalarından olan Ford Motor’da Tesla gibi yüksek yatırım yapan markalar arasında yer aldı. Daimler yüzde yüz elektrikli araçlara yenilerini ekleyeceğini duyurdu. Yeni modellerin toplamda 10 olduğunu ifade ederek, hedeflerinin satışları artırmak olduğuna vurgu yaptı. Yeni yatırımları tutarınınsa 11 milyar 700 milyon dolar olduğu kaydedildi. Volkswagen cephesinden gelen açıklamalar göre, firma 2030 yılına kadar elektrikli araç üretimine 40 milyar dolarlık yeni yatırım yapmayı planlıyor. General Motors’un üst düzey yöneticisi yeni yatırımların söz konusu olduğuna dikkat çekerek, yatırımların Çin’de yoğunluk kazanacağını dile getirdi. Yatırımların tutarı hakkındaysa herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Almanya Elektrikliye 52 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Elektrikli araçlara yapılan yatırımlar ülke bazlı incelendiğinde ABD’nin yatırımı 19 milyar dolar olarak belirlendi. Almanya ise 52 milyar dolarlık kaynağı elektrikli araç yatırımları için harcadı. Çin’in elektrikliye yaptığı ve yapacağı yatırımlar ciddi oranda artarken, söz konusu araçları üreten ve kullananlara teşvikler verildi. Çin son açıklamasında elektrikli araç üretimine hız vereceklerinin sinyallerini verdi. Ülkenin bugüne kadar yaptığı yatırımlarsa 21 milyar dolara denk geldi. 

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