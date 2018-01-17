Kripto Para Piyasasında Son Durum! Bitcoin'de 3 Haftalık Kazanç Buhar Oldu

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki gerileme bugün sert oldu. Düşüşler ardından her bir Bitcoin 11 bin 69 dolar seviyesine kadar indi.

Bitcoin 12 Bin Doların Altında...

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, geçen 3 haftanın tüm kazancını bir günde geri verdi. 15 bin dolar seviyelerinden 12 doların altına kadar düşen sanal para birimindeki kayıp yüzde 18,5’i buldu. Değer kaybını Asya ülkelerinden gelen haberler tetikledi. Olasılıklar değer kaybının yüksek olmasını sağladı.

Bitcoin’deki Kayıp Yüzde 18,5!

Bitcoin, dün 13 bin 590 dolarla günü tamamladı. Gün açılışında ise kayıp büyük oldu. Uzmanlar değerdeki kaybın yüzde 18,5’e ulaştığını aktardı. Her bir Bitcoin’in işlem fiyatı ise 11 bin 69 dolar oldu.

Kripto para biriminin geçen 3 haftalık gelişimi incelendiğinde bu düşüş, 3 haftanın tüm kazancının iade edilmesi olarak kendini gösterdi. 11 bin 69 dolarlık fiyat, 22 Aralık 2017’den bugüne en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Güney Kore’nin Finans Bakanı, kripto para piyasasının yasaklanacağına yönelik söylemlerine bugünde devam etti. Yasağın olası olduğuna vurgu yapan Bakan Kim Dong-yeon, bu paralardan uzak durulması gerektiğini tekrarladı. Ülkenin sanal para piyasasına yönelik tedbirleri arasında, piyasa işlemi yapılan platformlarda yer almıştı. Erişimin engellenebileceğini aktaran yetkililer, piyasanın güvenilir olmadığı mesajını vermişti.

Çinli yetkililer tüm bu açıklamaları yaparken, ülkenin kripto paralara olan ilgisi oldukça yüksek! talep baz alındığın Çin ilk üçte yer alıyor. Yapılan açıklamalarsa piyasanın aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Bitcoin’de bu gelişmeler kaydedilirken, diğer bir sanal para birimi olan Ethereum’da düşüş yönlü hareket ediyor. Ethereum’daki kayıplar yüzde 24’ü buldu. Bu sanal para biriminin değeri gerileme ardından 966 dolar olarak kaydedildi. Ripple’de kaybedenler arasında yer aldı. Kayıp yüzde 32’ye işaret etti.