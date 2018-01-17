BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
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BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018


BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-17 Saat: 11:02:42
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başladı. BIST 100 endeksi gün açılışında yüzde 0,01’lik artış kaydetti. Artış endekse 11,28 puan olarak yansıdı.

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başladı. BIST 100 endeksi gün açılışında yüzde 0,01’lik artış kaydetti. Artış endekse 11,28 puan olarak yansıdı.

Borsa İstanbul Açılışı Yatay Yaptı

BIST 100 endeksi 17 Ocak tarihine 114.429,64 puan seviyesinden başladı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,01’e denk geldi. Bankacılık endeksi gün açılışını değer kaybederek yaptı. Endeksteki kayıp yüzde 0,31 oldu. Holding endeksi ise yatırımcının yüzünü az da olsa güldürdü. Endeksteki hareket yukarı yönlü oldu. Artışsa yüzde 0,06 olarak gözlemlendi.

Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasında güne kazançla başlayan sektörler arasında inşaat en iyi performansı sergiledi. Artış yüzde 3,34’e kadar yükseldi. Gün açılışında en fazla gerileme kaydeden sektör ise ticaret olarak belirlendi. Ticaret sektöründeki kayıp açılışta yüzde 0,35 oldu.

BIST 100 Endeksi Dün Yüzde 2,01 Arttı

BIST 100 endeksi dün günü yükselişle yapsa açılıştaki değer kaybı yüzde 0,40’ı bulmuştu. Yüzde 0,40’lık değer kaybı endeks değerinin 450,83 puan gerilemesini beraberinde getirmişti. 111.107,04 puanlık açılış sonrasında Borsa İstanbul’da tepki alımları ağırlık kazandı. Alımlar kapanışta endeksin yüzde 2,01 oranında artmasını sağladı. BIST 100 dünü 114.418,36 puanla kapattı.

Piyasa analistlerine göre Suriye cephesindeki gelişmeler, piyasayı bugünde etkileyecek. ABD ile Türkiye’den gelecek açıklamalar piyasaya yön verecek. Analistlere göre BIST 100 endeksi bugün 111.500 puanda destek noktasına ulaşacak. Endeksin direnç aralığı ise 115.000 puanla 115.500 puan bandında görülecek.

Piyasalar bugün yurtdışında yapılacak açıklamaları takip edecek. Takip edilecek açıklamaların başını Avro Bölgesinin enflasyon verileri çekecek. Bun yanında bugün ABD’nin sanayi üretimine ilişkin açıklama yapması da beklentiler arasında yer alıyor. 

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