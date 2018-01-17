Ev Sahipleri Dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı
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Ev Sahipleri Dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı


Ev Sahipleri Dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı
Ev Sahipleri Dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-17 Saat: 11:28:59
Anasayfa Emlak Ev Sahipleri Dikkat! Zorunlu Deprem Sigortası’nda Değişiklik Yapıldı

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Düzenleme Zorunlu Deprem Sigortası’nın asgari prim tutarları konusunda yapıldı. Buna göre meskenlerdeki en düşük teminat miktarı için 190 bin TL öngörüldü.

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Düzenleme Zorunlu Deprem Sigortası’nın asgari prim tutarları konusunda yapıldı. Buna göre meskenlerdeki en düşük teminat miktarı için 190 bin TL öngörüldü.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Düzenleme!

Zorunlu Deprem Sigortası’nda yapılan düzenleme “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği” başlığı altında yapıldı. Düzenleme üzerinde Hazine Müsteşarlığı çalıştı. Çalışmaların sona ermesi ardından ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Beşinci Bölgenin Azami Prim Tutarı 35 Lira Oldu

Tebliğ, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki asgari prim tutarlarını yeniden belirledi. Birinci bölgenin asgari prim tutarının 95 liradan az olmayacağı kaydedildi. İkinci bölgenin asgari prim tutarı ise 70 lira olarak kararlaştırıldı. Üçüncü bölgeye dahil olan tutar 55 lira olarak belirlendi. Sigortaya konu olan dördüncü bölge için alınan karar 45 lira olarak açıklandı. Beşinci bölgedeki asgari prim tutarı ise 35 lira olarak kaydedildi.

Tebliğde Zorunlu Deprem Sigortası dahilinde yer alan azami teminat tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre her bir meskenin en düşük teminat tutarı 20 bin liralık artış kaydetti. Düzenleme öncesindeki azami teminat tutarı 170 bin liraydı. Düzenleme sonrasındaki tutarsa 190 bin lira oldu. Bu tutarda yapının tarzı dikkate alınmayacak. Yani her bir mesken en az 190 bin liralık teminat üzerinden değerlendirilecek.

Düzenleme yapılan diğer bir konu ise sigorta bedeli kapsamındaki esas metrekare bedelleri noktasında yapıldı. Buna göre betonarme, karkas ve çelik yapılar için esas metrekare bedelinin 890 lira olmasına karar verildi. Yığma kagir yapıların bedeli 635 TL oldu. Öteki yapıların bedelleri ise 310 TL’den uygulanacak. 

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