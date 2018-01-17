THY Ve Air Moldova Kod Paylaşımına 29 Ocakta Başlıyor!

THY yeni yılın ilk kod paylaşımı anlaşmasını yaptı. Anlaşma Moldovalı bir firmayla yapıldı.

THY, Air Moldova İle Masaya Oturdu

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama yüzleri güldürdü. Anlaşmanın Air Moldova firmasıyla yapıldığını aktaran şirket, anlaşma kapsamının kod paylaşımı olduğunu ifade etti. Anlaşmanın 29 Ocak 2018’den itibaren uygulanacağını belirterek, ortak uçuşların bu tarihten sonra başlayacağını aktardı.

Anlaşma yürürlüğe girdiğinde THY ile Air Moldova, İstanbul - Kişinev v.v. hattı çerçevesinde karşılıklı uçuş kodu oluşturabilecek. Buda yolcuların zaman kaybetmesinin önüne geçecek.

Bilal Ekşi: Anlaşma İki Ülkeyi Daha Da Yakınlaştıracak

Türk Hava Yolları’nın açıklamasında şirketin genel müdürlüğünü yapmakta olan Bilal Ekşi’nin görüşleri de yer aldı. Ekşi, kod paylaşımı anlaşmasının THY ve Türkiye’ye değer katacağını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağına işaret etti. Türkiye ve Moldova arasında devam eden ticari ilişkilere de olumlu yansıyacağının altını çizdi.

THY Genel Müdürü anlaşmanın 29 Ocak tarihinden sonra hayata geçeceğini söyleyerek, “Bu tarihten sonra yapılacak ortak uçuşlar, THY müşterilerine yeni uçuş alternatifleri sağlayacak. Uçuş kalitesi ve konforu yükselecek” dedi.

Konuyla ilgili diğer bir değerlendirme ise Moldovalı şirketin genel müdürü tarafından yapıldı. Şirketin Genel Müdürü Iulian Scorpan, anlaşmanın her iki tarafı da memnun ettiğini dile getirdi. İşbirliğinin artmasından mutlu olduklarını kaydederek, “Bu anlaşma Air Moldova için oldukça önemli oldu. Şirketimiz yolcu portföyüne yenilerini eklemek istiyor. Uçuş alternatiflerine yenilerini eklemek bizler için çok önemli. Bu kapsamda yeni yatırımlarımlar yapmayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Türkiye’nin ve dünyanın en iyi havayolu şirketler arasında yer alırken şirket 120 farklı ülkeye sefer düzenliyor.