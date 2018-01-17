Kamu Yatırımlarının Aslan Payı Ulaştırma Ve Haberleşmeye!

Kamu yatırımlarının 2018 yılı tutarı 88 milyar 100 milyon lirayı bulacak. Bu tutarın 29 milyar liralık kısmı ise ulaştırmaya ve haberleşmeye yapılacak.

88,1 Milyar Liranın, 29 Milyar Liralık Bölümü Ulaştırma Ve Haberleşmeye!

2018 Yılı Yatırım Programı incelendiğinde, program dahilinde Türkiye yatırımlara 88,1 milyar liralık harcama yapacak. Yatırımlar için ayrılacak kaynağın üçte birinden fazlası ise ulaştırma ve haberleşme alanına harcanacak. Bu alanlara ayrılan kaynak ise 29 milyar TL olarak öngörüldü.

Yatırım Programı dahilinde yer alan yeni projelere aktarılacak kaynak 19 milyar 300 milyon liraya denk gelirken, devam etmekte olan projeler için ayrılan para 67 milyar 200 milyon lira oldu. Etüt projeleri ise toplamdan 1 milyar 500 milyon liralık pay alacak.

Ulaştırma Ve Haberleşmeye Ayrılan Kaynak Yüzde 21 Arttı

Kamu tarafından yapılacak yatırımlar için ayrılan kaynağın büyük bölümü ulaştırma ile haberleşme alanında yapılacak yatırımlarda kullanılacak. Bu alanlara aktarılacak kaynak toplamın yüzde 33’lük bölümünü oluşturacak. Harcanacak para 28 milyar 900 milyon lira gibi dev bir tutara ulaşacak. 2017 yılında ayrılan kaynaksa 23 milyar 900 milyon lira olarak kayda geçmişti. 2017 ve 2018 yıllarında ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ayrılan kaynak karşılaştırıldığında, artışın yüzde 21 olduğu görüldü. 28,9 milyar liranın 3 milyar 700 milyon lirası yeni projelerde kullanılacak. Devam etmekte olan projeler toplamdan 24 milyar 600 milyon liralık pay alacak. Etüt projelerine ise 561 milyon liralık harcama söz konusu olacak.

Eğitime 14 Milyar Liralık Yatırım Yapılacak

2018 Yılı Yatırım Programı dahilinde en fazla kaynak ayrılan diğer bir alansa iktisadi ve sosyal alanlardaki kamu hizmetleri olarak kendini gösterdi. Bu kapsamda Türkiye 2018 yılında eğitim yatırımlarına 14 milyar liralık harcama yapacak. Tarım toplamdan 10 milyar 100 milyon liralık pay alacak. Kamu sağlık alanına ise 7 milyar 200 milyon liralık kaynak ayırdı. Bunların yanında enerjiye, madenciliğe ve imalat sanayine de ciddi bir kaynak aktarımı söz konusu olacak.