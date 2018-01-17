Marul Üreticisi 60 Kuruşluk Fiyata İsyan Etti

Bursa ilinin İnegöl ilçesinde marul üretimi yapan çiftçiler fiyatlara isyan edecek noktaya geldi. Tarla fiyatının düşük olmasından şikayet eden üreticiler pazardaki fiyatlarınsa, alış fiyatına göre çok yüksek olduğunu söyledi.

Marul Üretimi 400 Dönümde Yapılıyor

İnegöl ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen marul bu yıl üreticisini memnun etmedi. İlçedeki üretim yaklaşık 400 dönümlük alan üzerinde devam ederken, marulun tarladan çıkış fiyatı üreticileri mağdur etti.

“Marul Hasadına 3 Ay Sonra Başlıyoruz”

İlçenin Çeltikçi mahallesinde üretim yapan bir çiftçi, “İlçe genelinde ve mahallemizde marul üretimi kışın yoğunluk kazanıyor. Üretimi seralarda yapıyoruz. Bu yılki marul hasadı da bir süredir devam ediyor. Üretim için yoğun bir emek ve çaba harcıyoruz. Hasadın başlaması ise 3 ile 4 ay arasında değişiyor” diyerek, marul hasadının Nisana kadar devam ettiğini ifade etti.

20 Bin Kök Marulu Tek Tek Topluyorlar

Tuncay Öz adlı marul üreticisi üretimi 3 dönümde yaptığını belirterek, 20 bin kök marulla tek tek ilgilendiklerini aktardı. Üretimin meşakkatli olduğuna işaret ederek, “Marul hasadı tek olarak yapılıyor. Bütün aile seralarda çalıyoruz. Maruldan kazandığımız paraya evimizi geçindiriyor, üretim için harcadığımız borçları ödüyoruz” dedi.

Tarladan Çıkış Fiyatı 60 Kuruş, Pazarda 3 Lira

Marul fiyatları konusunda bu yıl üreticinin ciddi şekilde mağdur olduğunu dile getiren çiftçi, “Marulun tarladan çıkış fiyatı en fazla 60 kuruş oluyor. Toptancılar bize fazla para vermek istemezken, marul fiyatı tezgahlarda yıl başından buyana 2 lira 50 kuruştan aşağı düşmedi. Zaman zaman 3 liraya kadar çıktığı da oldu. Bu fiyatlar üreticiler olarak bizleri rahatsız ediyor. Üretim maliyetleri zaten yüksek! Malum kış ayında soğukla da mücadele ediyoruz. Doğal afetler ise aldığımız diğer bir risk. Birkaç yıldır yaşanan şiddetli kar ve yağış üretim alanlarımızın zarar görmesine de neden oldu” dedi. İnegöllü çiftçi TARSİM’den de dert yanarak, üreticiler olarak sigorta yaptırmak dahi istemediklerinin altını çizdi.