2018 Yılında KasapDöner Hedeflerini Belirledi

Türkiye’nin en sıradışı döner markası KasapDöner, 2018 yılında Anadolu’nun her yerinde açacağı şubelerle büyümeye devam edecek.

“Hamburger çocukları da sever” sloganı, renkli reklam filmleri ve ilginç kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıradışı döner markası haline gelen KasapDöner, 2018 yılında da Anadolu’da büyümeyi hedefliyor.

“Döner Anadolu'nun Öz Değeri”

Anadolu’nun markaları için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, “Neticede döner Anadolu’dan çıkmış bir tat, kendi öz değerimiz, Biz de yüzde 100 Türk sermayesine sahip, kendi tüketmeyeceği ürünü misafirlerine sunmamayı ilke edinmiş yerel bir marka olarak bu değerimizi Anadolu’yla tekrar buluşturmayı hedefliyoruz. 2017 yılında başladığımız bu keyifli yolculuk 2018’de tüm hızıyla sürecek.

“Ciromuzu Yüzde 30 Artırdık”

Döner severlerin KasapDöner’e gösterdiği ilginin her geçen gün arttığının altını çizen Özürün, “Bunu rakamsal verilerle de görebiliyoruz. 2016 yılında KasapDöner şubelerinin toplam cirosu 65 milyon TL idi. 2017 yılında bu rakamı 85 milyon TL’ye yükselttik. Bu da ciro bazında yüzde 30’luk bir büyüme demek. Ayrıca 2017 yılında 720 tonu döner olmak üzere toplam 750 ton et satışı yaptık. Sadece 2 yıl önce bu rakamın 400 ton olduğunu düşünürsek, gördüğümüz ilginin ne denli büyük olduğunu anlayabiliriz’’ diye konuştu. Sloganımızı da bu nedenle yeniledik açıklamasını yapan Özürün, ‘’Daha önce ‘Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz’ diyorduk, şimdiyse ‘Hamburger çocukları da sever’ diyoruz, çünkü artık her kesimden insan KasapDöner yiyor. ’Ayrıca bu dönemde ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişine de katkımız oldu. İki Mısırlı yatırımcımız üç KasapDöner şubesinin işletmecisi oldu. Özellikle bu gelişme bizim açımızdan, ülke ekonomisine sağladığımız katkı noktasında son derece sevindirici’’ açıklamasını yaptı.

‘’2018 Yılını 80 Şube İle Kapatacağız’’

2017 yılı sonunda toplam 54 şubeye ulaştıklarını hatırlatan Özürün, “Döner işine 2011 yılında Üsküdar’la tek bir restoranla girmiştik. 2013 sonunda bu rakam 13’e, 2015’te 33’e yükseldi. Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar bu rakamı 80’e ulaştırmak”ifadelerini kullandı.

‘’2018’de de İsim Hakkı Türk Lirası Üzerinden’’

Türk Lirasının güçlendirilmesi ve korunması kapsamında 2016 yılının Aralık ayında 50 bin dolar olan isim hakkı bedelini 150 bin TL’ye sabitlediklerini hatırlatan Özürün, ‘’Bu uygulama 2018 yılında da devam edecek’’ açıklamasını yaptı.

2018’de de Kadına Pozitif Ayrımcılığa Devam

KasapDöner’in kadın istihdamı konusunda gösterdiği titizliğin 2018 yılında da süreceğinin altını çizen Özürün, “2017 yılında iki kadın girişimciye franchise verme kıvancını yaşadık. 2018’de kadına pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. Başta yönetim kadrosu olmak üzere, 2018 yılında tüm şubelerimizde ızgaracı, döner ustası, şube müdürü, yatırımcı ve moto-kurye pozisyonlarında kadın sayısını artırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Kadın personelimize özel şirket içi eğitim ve seminerlere 2018’de de devam edeceğiz. Bu noktada hedefimiz, önce döner sektöründe, sonra tüm perakende alanında kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Bitcoin İle Ödeme Geliyor

Özürün ayrıca 2018 yılından itibaren Bitcoin ile de ödeme alacaklarını belirterek, “Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinin gelecekte hayatımızın içine çok daha fazla gireceğini düşünüyoruz. Perakende sektöründe bu tarz inovatif gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün değil. Biz de 2018 yılının Şubat ayından itibaren tüm şubelerimizde Bitcoin ve Lightcoin ile ödeme seçeneğini başlatıyoruz. Kriterlerimizi sağlayan diğer sanal paraları da sistemimize katmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.