Turkish Cargo Hava Taşımacılığında İlk 5'e Girmeyi Hedefliyor

Turkish Cargo'nun öncelikli hedefinin dünyadaki en iyi 5 hava kargo şirketi arasında yerini almak olduğunu belirten Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, muhabirlere konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2017 senesinde Türk Hava Yolları'nın başarlı performans gösterdiği yeni kargo hatları, filoya eklenen yeni uçaklar ve rekora ulaşan taşıma rakamlarıyla Turkish Cargo'nun gece mesaisi yapan personellerini ziyaret eden Aycı, Turkish Cargo'nun gösterdiği performans için personele teşekkürlerini sundu.

Firmanın ilerleyen süreçteki hedefleri hakkında bilgilendirme yapan Aycı, kargo taşımacılığı sektöründe hedeflerinin dünyadaki en iyi 5 hava kargo şirketinden biri olmak olduğunu vurgulayarak, yeni havalimanına 2 milyon ton hacminde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu 2 milyon tonluk kapasitenin tümünün kullanılacağını öngören Aycı, kapasitenin tam kullanıldığı durumda Turkish Cargo'nun ilk 5'e girme hedefine ulaşacaklarını ve bu sayede dünyadaki 5 büyük hava kargodan birinin Türkiye'nin kargo firması olacağına işaret etti.

2017 senesinin hava kargo pazarı yönünden oldukça başarılı geçtiğini ifade eden İlker Aycı, geçtiğimiz sene 1.1 milyon ton kargo taşındığını ve günümüze kadar dünyada 82 bölgeye ulaşım sağlandığını bildirdi. 2016 senesinde 56 kargo uçuş noktasına ulaşım sağladıklarını anımsatan Aycı, günümüzde bu noktaların 82'ye ulaşmasından gurur duyduklarını aktardı. En eklenen bölgeler arasında Miami olduğunu anlatan Aycı, sırada Bogota hattının olduğuna değindi. Firmanın 1.3 milyar dolar değerinde kargo geliriyle elde ettiğini ve bu sayede 1 milyar dolarlık sınırım aşıldığına dikkat çeken Aycı, ilerleyen süreçte 1.5 milyar dolarlık bir gelir hedefleri olduğunu ve bunu aşacaklarını düşündüğünü belirtti.