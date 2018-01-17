Platin Bilişim 2018 Hedeflerini Büyüttü

2018’de çoğu şirketin rekor seviyede güvenlik harcaması yapacağı tahmin ediliyor. Araştırma şirketi Gartner’ın son raporuna göre; güvenlik harcamaları 2018 yılında 96,3 milyar dolar seviyelerine ulaşacak. Özellikle güvenlik harcamaları içinde yükselecek kalemin siber güvenlik tehditlerine karşı alınacak önlemler olduğu tahmin ediliyor. Bu veriler ışığında hedef büyüten Platin Bilişim, 2018 yılında yüzde 30 oranında büyüme kararı aldı.

Geçtiğimiz sene bankacılık ve finans, havacılık, otomotiv, telekomünikasyon, enerji ve perakende sektörüne odaklanan kurum, bu sene kamu projeleri ve KOBİ güvenlik yatırımlarına da ağırlık verecek. Ürün gamı anlamında kendine yüzde 40 büyüme hedefi koyan firma, istihdam ve işgücü anlamında ise yüzde 18 oranında büyümeyi planlıyor.

2001 yılından beri Türkiye’nin önde gelen kurumlarına “Siber Güvenlik” ve “BT Güvenliği” konularında profesyonel çözümler sunan Platin Bilişim, 2017’yi de rekor büyüme ile kapattı. Sektörün büyüme hızının üstüne çıkarak yüksek performans sergileyen Platin Bilişim, iş ortakları IBM, Symantec, Bluecoat, , Vasco, Rapid 7, Veeam, Resilient Systems gibi global markalarla büyümesini sürdürecek.

2018’de Siber Saldırılar Artıkça, Güvenlik Yatırımları da Hız Kazanacak

“Bir şirketin güvenlik harcamasının temel belirleyicisi, yüksek profilli siber saldırılara ve şirketin dünya genelindeki statüsünü etkileyen güvenlik ihlallerine karşı verdiği tepkidir” yorumunda bulunan Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, “Son üç yılda artış görülen WannaCry, NotPetya ve Equifax gibi siber saldırılar, güvenlik yatırımlarını en üst seviyeye çıkarttı. 2020’de veri kaybı önleme, şifreleme ve veri odaklı denetim önem kazanacak. Dünya genelinde 2021’de 6 trilyon USD’lik Cybercrime suç oranı olacağı tahmin ediliyor.

2018 yılında fidye yazılımları da evrim geçirecek. Sunucusuz uygulamaların siber güvenliğe olan etkileri daha çok tartışılmaya başlanacak. Öte yandan makine öğrenimi ile siber güvenlik ekipleri ve siber suçlular arasındaki silahlanma yarışı daha da artmasını bekliyoruz. Güvenlik çözümlerinde Makine Öğrenme, Yapay Zeka ve Sinir Ağları tabanlı özellikle Güvenlik Zekası, Olay Müdahalesi ve Tehdit avcılığı çözümleri, büyük veri ile birlikte daha çok kullanılmaya başlayacak” dedi.

2020 itibarı ile şirketlerin %60’ından fazlası, veri kaybı önleme, şifreleme ve veri odaklı denetim gibi çoklu veri güvenliği araçları yatırım yapacak

“Gartner raporlarına paralel olarak bizler de Türkiye’de siber saldırı kurbanı olmamak için, aynı zamanda test ve olay yönetimi konularında da yatırım artışı beklemekteyiz. Platin Bilişim olarak bu veriler ışığında büyüme hedeflerimizi revize ettik ” şeklinde sözlerini sürdüren Ayhan Bamyacı sektör araştırması raporunu ise şöyle değerlendirdi:

“Gartner’in son rapora göre, 2020 itibarı ile şirketlerin %60’ından fazlası, veri kaybı önleme, şifreleme ve veri odaklı denetim gibi çoklu veri güvenliği araçları yatırım yapacak. Bugün veri güvenliği yatırımları; yüzde 35 oranında tanı ve müdahaleye odaklanmış durumda. Yakın gelecekte ise bu eğilim yerini başka bileşenlere bırakacak. Dünya genelinde 2018’de dış güvenlik tedariği harcamaları toplamda 18,5 milyar dolara yükselecek ve 2017’ye oranlar %11 artış gösterecek. Türkiye’de benzer oranda bir artış beklemekteyiz.

Hedefli Saldırılarda Makine Öğrenme (ML) Teknikleri Daha Çok Kullanılacak

Ayhan Bamyacı 2018 yılında kurumları ve bireyleri bekleyen siber güvenlik tehditlerini ise şöyle özetledi:

“Kişisel verilerin korunması ile ilgili ülkemizde KVKK *Kişisel Verilerin Korunması Kanunu *TCK 6698 olarak bilinen GPDR (General Data Protection Regulation) yayınlaşacak ve kapsamı genişletilecek. Bu gelişmeler ışığında sektörde özellikle Fidyeleme ve bazı yok edici (destructive) atakların olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra DDoS, APT türevleri gibi atakların blockchain yada mesh/tether teknolojileri ile özellikle Data Exfil veri sızdırma espiyonaj atalarında bu teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla saldırılar boyut değiştirecek. Özellikle hedefli saldırılarda makine öğrenme (ML) tekniklerinin kullanılması gündemde olacak. Artık daha zeki saldırılar ile karşı karşıya kalacağız. Bulut güvenliği çözümlerinin gelişmesi ile çok sayıda broker yöntemlerine yönelik çeşitli atakların olacağını tahmin ediyoruz.

Ancak en sofistike atakların genel olarak içerisinde fidye üzerinden gelen sıcak paranın olması nedeniyle, fidyeleme saldırılarında olduğunu görmekteyiz. Burada pazarın büyüklüğü 2017’de 5 Milyar USD’yi geçmiş durumda. Üretilen her 10 zararlı kötü amaçlı yazılımın 6 tanesinin fidyeleme saldırıları için yapıldığını biliyoruz.”

Sunucusuz Uygulamaların Siber Güvenliğe Olan Etkileri Çok Tartışılacak!

2018 yılında fidye yazılımları evrim geçireceğine dikkat çeken Bamyacı sözlerini şöyle noktaladı:

“Sunucusuz uygulamaların siber güvenliğe olan etkileri daha çok tartışılmaya başlanacak. Öte yandan makine öğrenimi ile siber güvenlik ekipleri ve siber suçlular arasındaki silahlanma yarışı daha da artmasını bekliyoruz. Güvenlik çözümlerinde Makine Öğrenme, Yapay Zeka ve Sinir Ağları tabanlı özellikle Güvenlik Zekası, Olay Müdahalesi ve Tehdit avcılığı çözümleri, büyük veri ile birlikte daha çok kullanılmaya başlayacak. Özellikle bulut bilişim tarafında popüler olmaya başlayan serverless apps kavramı ile servislerin güvenliğindeki kimlik hırsızlıkları, DDoS ve veri güvenliği alanları önemini arttıracak.”