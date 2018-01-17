Üretim Kalitesiyle Boeing'in Birinci Tedarikçisi Seçildi!
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Üretim Kalitesiyle Boeing'in Birinci Tedarikçisi Seçildi!


Üretim Kalitesiyle Boeing'in Birinci Tedarikçisi Seçildi!
Üretim Kalitesiyle Boeing'in Birinci Tedarikçisi Seçildi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 13:53:10
Anasayfa İthalat&İhracat Üretim Kalitesiyle Boeing'in Birinci Tedarikçisi Seçildi!

TUSAŞ aracılığıyla Boeing ve Airbus'a parçaların tümünün Ankara'daki fabrikada üretildiğini belirten YEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Baş, son gelişmelere göre Boeing'in YEPSAN'i birinci imalatçı (Küresel Tedarikçi) seçtiğine dikkat çekti.

YEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. dünyanın en güçlü sivil ve askeri uçak ile helikopter üreticilerinden biri pozisyonunda Boeing ve Airbus'a uçak gövdesi parçaları üretimi gerçekleştiriyor. Bursa'da 1987 senesinde hizmet vermeye başlayan ve otomotiv sektörü için yedek parça üretimi gerçekleştiren YEPSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) ile 2012 senesinin sonlarında alt yüklenici sözleşmesi imzaladı ve havacılık sektörüne giriş yaptı. ​2013 senesinde Ankara'da ikinci fabrikasını açan şirket, teknolojik yönden bu sözleşmeye uygun hale getirilerek Boeing ve Airbus uçakları için sac şekillendirme parçaları üretimine başladı. 

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalardaYEPSAN Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baş, 4 ortaktan oluşan şirketin 31 senedir hizmet verdiğini anımsattı. Otomotiv sektöründe yurt içi ve yurt dışına birinci tedarikci konumunda çalıştıklarını dile getiren Baş, savunma sanayi ve havacılık sektöründe de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Baş, havacılık sektörüne adım atmalarının en önemli nedeninin milli duygular olduğuna dikkat çekti. 

İlk Hedefleri Türkiye'nin İhtiyaçlarını Karşılamak

Üretim ve imal etme duygusunun şirketi bu sektöre ittiğini belirten Baş, günümüzde coğrafi konumuyla Türkiye'nin hava kuvvetlerine ve sivil havacılık sektörüne ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Silahlı kuvvetler ve sivil havacılık sektörü için uçak üretiminin artık mecburiyet haline geldiğine işaret eden Baş, birinci amaçlarının para kazanmak olmadığını, ülkeye hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Bu nedenle mümkün olduğu sürece verilen tüm görevlerin üstesinden gelmeye ve ülkenin içine girdiği tüm konularda yer almaya çalıştıklarını aktaran Baş, bir uçağın gövdesinin 1 milyondan fazla parçadan oluştuğunu belirterek, kendilerinin 3 bin farklı parçanın üretimini yaptığına işaret etti. Üretilen parçaların alüminyum ve titanyum şekillendirmesi, krom nikel alaşımlı şit metal parçaların şekillendirme işlemlerini yaptıklarını anlatan Baş, havacılık sektöründe sertifikaların önemine işaret ederek, YEPSAN'ın havacılık endüstrisi için kalite ve risk yönetimi standardı belgesi olan "AS9100"e sahip olduğunu vurguladı. 

Birinci müşterilerinin TUSAŞ olduğunu ifade eden Baş, buna olarak Boeing'e fiyatlandırma ve direk parça sevkiyatı yapmak istediklerini aktardı. Bu sevkiyatlarla ülkeye döviz gireceğini ve teknik kazandırma yönünden büyük bir başarı sağlanacağını belirten Baş, 2017 senesinde TUSAŞ aracılığıyla Boeing ve Airbus'e 700 bin parça imal ettiklerini bildirdi. Baş, bu sene üretimlerinin 2 katına ulaşacağını belirtti.

Boeing Airbus TUSAŞ YEPSAN TAI Mehmet Baş
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