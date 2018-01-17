TSKB'den 350 Milyon Dolarlık İhracat Açıklaması
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TSKB'den 350 Milyon Dolarlık İhracat Açıklaması


TSKB'den 350 Milyon Dolarlık İhracat Açıklaması
TSKB'den 350 Milyon Dolarlık İhracat Açıklaması Elif İşçi - Tarih: 2018-01-17 Saat: 13:53:00
Anasayfa Eko Gündem TSKB'den 350 Milyon Dolarlık İhracat Açıklaması

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamalarda 350 milyon dolarlık Euroband ihracatının gerçekleştirildiği açıklandı.

İngiltere başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İsviçre, Almanya, ABD ve Orta Asya’dan 135’in üzerinde yatırımcı ihraca talep gösterdi. Bu yatırımcıların %40’ı daha önce TSKB ihraçlarında yer almayan yeni yatırımcılardan oluştu. MS+340 baz puan ile duyurulan ihraçta, MS+325 baz puan ile fiyatlama tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’nın başarıyla gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile birlikte 2018 yılının ilk ihraçları arasında yer alan TSKB Eurobond ihracı, TSKB’nin gerçekleştirdiği en düşük faizli tahvil ihracı olma özelliğiyle öne çıktı.

BNP Paribas, Commerzbank ve ING Bank’ın global koordinatör olduğu Eurobond ihracında, ABC Bank, SMBC Nikko, Societe Generale ve Unicredit Bank aracı banka olarak yer aldı.

“İhraca gelen yüksek talep, ülke ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB’nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi”

İhracı değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, şunları söyledi: “Daha önce gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihraçları ve Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil, Sürdürülebilir/Yeşil Tahvil gibi yenilikçi ürünlerimiz uluslararası piyasalarda büyük ilgiyle karşılanmıştı. Yeni Eurobond ihracımız da uluslararası yatırımcılardan yüksek talep gördü. Bu talebin, ülkemiz ekonomisine, bankacılık sektörüne ve TSKB’nin güçlü yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu güvenden hareketle, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin olumlu seyrini sürdüreceğine, Bankamızın da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin tümünü başarıyla gerçekleştireceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek kalkınma finansmanı kurumlarından sağlayacağımız temalı kaynaklar gerek uluslararası piyasalarda gerçekleştireceğimiz tahvil ihraçları ve diğer borçlanmalarla kaynak yapımızı güçlendirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına artan oranda destek vermeye devam edeceğiz.”

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