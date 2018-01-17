Fitch Ratings'in Yaklaşan Türkiye Değerlendirmesine Ekonomistlerin Öngörüleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihinde yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt seviyesi olan "BB+" seviyesine indirdikten sonra, 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde değişikliğe gitmemişti. Türkiye'nin kredi notunun artan dış finansal zayıflıklar, mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğunun ifade edildiği Fitch Ratings, buna ek olarak yapmış olduğu değerlendirmelerde Türkiye'nin yapısal göstergelerinin benzer ülkelere göre daha üstün olduğuna dikkat çekilmişti.

Fitch Ratings'in cuma günü açıklayacağı Türkiye değerlendirmesinde kredi notu ve görünümünde değişiklik yapılmayacağını öngören Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Fitch Ratings'in 21 Temmuz 2017 tarihinde yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunun, artan dış finansal zayıflıklar, mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğunun belirtildiğini anımsattı. Bürümcekçi, geçen süreçte gelişmeler düşünüldüğünde son raporda söz edilen dengede belirgin bir değişim görülmemesi nedeniyle Fitch Ratings'in kredi notu ve görünümünü doğrulayacağını dile getirdi. Güçlü Büyüme Performansı Değerlendirmenin Olumlu Tarafında Olacak

Aynı şekilde Fitch Ratings'in Türkiye’nin "BB+" notu ve "durağan" görünümünde değişiklik yapmasını düşünmediğini ifade eden Alnus Yatırım Genel Müdürü Egemen Kaya, Türkiye'nin 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde gösterdiği güçlü büyüme performansının ve ekonominin güçlendiği söylemlerinin değerlendirmede olumlu etki oluşturacağını dile getirdi. Kaya, bu verilere karşın nispeten yüksek olan cari açık, yükselen emtia fiyatları ve jeopolitik risklerin değerlendirmenin olumsuz tarafında yer alacağını düşündüğünü aktardı.