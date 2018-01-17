Hepsiburada Yeni Yılda KDV Fırsatı Sunuyor

Milyonlarca ürünü tek tıkla müşterilerine ulaştıran Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, yeni bir fırsat sunuyor. Hepsiburada bilgisayar ürünlerinde, bir gecelik KDV indirimiyle uygun fiyatlı seçili bilgisayarlar sahiplerini bekliyor.

17 Ocak Çarşamba akşamı saat 18:00’da başlayan KDV indirim kampanyası, 18 Ocak Perşembe tüm gün devam edecek. Tablet kategorisinin kampanya dışında kalacağı özel günde bilgisayar bileşenlerinde de KDV indirimi geçerli olacak ve %10 indirim uygulanacak.