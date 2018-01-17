Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor
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Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor


Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor
Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 14:27:29
Anasayfa Yatırım Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor

3-4 senelik süreçte 500 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı planladıklarını dile getiren Borusan EnBW Enerji A.Ş. Genel Müdürü Acarla, 2018 senesi içinde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sektörlerinde yeni YEKA ihalelerini beklediklerini bildirerek, bu ihalelere göre uygun yatırım kararını alacaklarını aktardı.

2017 senesinde yapılan rüzgar enerjisi kapasite tahsis ihalelerinde aldıkları projelerle enerji sektöründeki toplam büyüklüklerinin bin 200 megavatı geçtiğine dikkat çeken Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Acarla, toplam 395.6 megavat güce sahip rüzgar projelerini faaliyete sokmak için 3-4 sene içinde 500 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi. Acarla, bu sene içinde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde yeni YEKA ihaleleri beklediklerini açıkladı. 

Türk-Alman ortaklığında kurulan Borusan EnBW Enerji'nin faaliyetlerini ve 2018 senesine yönelik beklentileri hakkında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Acarla, Türkiye'deki rüzgar sahalarının nitelik ve potansiyel yönünden deniz üstü santrallere (Off-Shore) yaklaşan verimlilikte olduğuna işaret etti. Rüzgar enerjisi kapasite tahsis ihalelerinde geçtiğimiz sene Haziran ve Aralık aylarında 495.6 megavatlık toplam 13 proje aldıklarını anımsatan Acarla, alınan bu ihalelerin 100 megavatlık bölümünün, projeleri beraber geliştirdikleri başka bir şirkete aktardıklarını anlattı. 

Firmanın Toplam Hacmi 1.200 Megavatı Geçti 

İhalelerden sonra yatırım aşamasına geldiklerini belirten Acarla, ilerleyen süreçte portföyde geliştirme süresinde oldukları projelerin yanı sıra son ihalede aldıkları ve bünyelerinde kalan Edirne, Tekirdağ, Sivas, Hatay, Karaman-Mersin, Afyon, Manisa ve Malatya'daki 10 yeni projenin de faaliyete geçirilmesine yönelik izin süreçlerini yürüteceklerinin bilgisini verdi. Acarla, portföylerinde geliştirilmekte olan projeler ve ihalede yeni kazanılan projelerle beraberinde enerji sektöründeki toplam büyüklüğün bin 200 megavatı geçtiğine dikkat çekerek, toplam 395.6 megavatlık rüzgar projeleri faaliyete sokmak için 3-4 sene içinde 500 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı. 

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