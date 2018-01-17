Borusan EnBW 500 Milyonluk Yatırıma Hazırlanıyor

2017 senesinde yapılan rüzgar enerjisi kapasite tahsis ihalelerinde aldıkları projelerle enerji sektöründeki toplam büyüklüklerinin bin 200 megavatı geçtiğine dikkat çeken Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Acarla, toplam 395.6 megavat güce sahip rüzgar projelerini faaliyete sokmak için 3-4 sene içinde 500 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı planladıklarını dile getirdi. Acarla, bu sene içinde rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde yeni YEKA ihaleleri beklediklerini açıkladı.

Türk-Alman ortaklığında kurulan Borusan EnBW Enerji'nin faaliyetlerini ve 2018 senesine yönelik beklentileri hakkında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Acarla, Türkiye'deki rüzgar sahalarının nitelik ve potansiyel yönünden deniz üstü santrallere (Off-Shore) yaklaşan verimlilikte olduğuna işaret etti. Rüzgar enerjisi kapasite tahsis ihalelerinde geçtiğimiz sene Haziran ve Aralık aylarında 495.6 megavatlık toplam 13 proje aldıklarını anımsatan Acarla, alınan bu ihalelerin 100 megavatlık bölümünün, projeleri beraber geliştirdikleri başka bir şirkete aktardıklarını anlattı.

Firmanın Toplam Hacmi 1.200 Megavatı Geçti