Çalışanların Büyük Kısmı Yıllık İzinlerini Kullanamıyor

Her on genç yetişkinden altısı (%66) yıllık izinlerinin tamamını kullanmazken, bunların yarısından fazlası (%61) bunun nedeni olarak çok meşgul olmalarını gösteriyor

“Angarya” Uyarısı - Ortalama bir Y-kuşağı yıllık izinlerinin yaklaşık 6 gününü kişisel ‘angaryalara’ harcıyor – yani yıllık izin haklarının %36'sını

Araştırmaya katılanların üçte biri yıllık izinlerini daha özel bir şeyler için saklamaya çalışırken; gerçek anlamda dinlenmek ve rahatlamak için yılda 31 gün tatil dileğinde bulunuyor

18-34 yaş arası çalışanların neredeyse üçte ikisi (%69) izinleri boyunca acil taleplere geri döndüğünü kabul ediyor ve tatilde de çalışmaya devam etmeleri neredeyse yarısının (%49) eşleriyle tartışmasına neden oluyor

İstanbul, 17 Ocak 2018: Yeni yıl kararları zamanı olmasının yanı sıra Ocak melankolisi bizi bir sonraki tatilimizi de düşünmeye itiyor. Ancak konaklama uzmanları Hotels.com™'un yeni araştırması1, araştırmaya katılanların %66'sının yıllık izinlerinin tamamını kullanmadığı göz önüne alındığında, tatil için zaman ayarlamanın Y-kuşağının pek de aklında olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’den 300 genç profesyonelin katılımıyla yapılan anket, yarısından fazlasının (%61) iş yerinde tüm tatil izinlerini alamayacak kadar meşgul ya da stresli olduklarını hissettiklerini ortaya çıkardı.

Programlar ayarlansa bile, yıllık iznin yüzde 36’lık büyük bir oranı, ki bu yaklaşık 6 iş gününe eşit, ev işleri ve kargo beklemek gibi kişisel angaryalara harcanıyor. Bunlara ek olarak çalışanlar, izin günlerini doktor randevularına giderek (%50); servis/satıcıların gelmesini bekleyerek (%17); düğünlere katılarak (%45) veya cenazelere giderek (%43) harcıyor. Yıllık izinlerine günlük işlerini sıkıştıran bu kadar çok genç insan varken üçte birinden fazlasının (%35) ofise işlerinin başına döndüğünde işe hiç ara vermemiş gibi hissetmesi şaşırtıcı değil.

Sonuç olarak genç profesyoneller, şu anda hakları olandan neredeyse iki hafta daha fazla yıllık izne ihtiyaçları olduğunu hissediyor ve buna bağlı olarak da katılımcılar yılda 16 gün yerine ortalama 31 gün izinleri olmasını diliyor. Bu, katılımcıların ifadelerine göre izin aldıklarında işten kopmalarının dört günlerini almasına ve çok büyük bir çoğunluğunun (%88) izinde de işle uğraşmak zorunda kalmasına bağlanabilir.

Ankete katılan kadınların %64’ü, erkeklerin ise %69’u dizüstü bilgisayarlarını veya telefonlarını yanlarına alarak bir haftalık tatillerinde e-postalarını ortalama 11 kez kontrol ediyor. Çalışanların sahip olduğu bu iş takıntısı, özel hayatlarını da etkiliyor ve katılımcıların yarısı (%50) yıllık izinlerinde çalışmaları nedeniyle eşleri ile tartışmalar yaşıyor.

Yaşam Koçu ve Sağlık Danışmanı, Sloan Sheridan-Williams izinlerin yapılmasının önemi konusunda şu yorumda bulunuyor: "Duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığımız için düzgün bir tatil aslında ciddi bir öneme sahip. Rahatlamak için zaman ayırmak ve işten tam anlamıyla bir süreliğine tamamen kopmak; aslında bir lüks değil gerekliliktir. Bu nedenle bu konuda verebileceğim başlıca tavsiyelerden biri, yıllık izninizi maksimuma çıkarmabilmenin akılcı yollarını bulmaya çalışmanız olacaktır. Örneğin işe, tatilinizi her zaman milli veya dini resmi tatil tarihlerine göre planlayarak başlayabilirsiniz. Ayrıca mümkün olduğunda izinlerinizi kesintisiz değerlendirebilmek adına günlük veya kişisel işlerinizi başkalarına aktarmaya çalışın. Yıllık izinlerinizi daha fazla ve hakkıyla kullandıkça daha fazla enerji depoladığınızı göreceksiniz. Böylece kendinizi daha rahatlamış, tazelenmiş ve daha üretken hissederken; yeteneğinizi de en iyi şekilde kullanabilecek bir duruma geleceksiniz. Bu da kariyerinizde daha sağlıklı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olacak temel etkenlerden biri olacaktır."

Hotels.com Avrupa, Orta Doğu ve Afrkia (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı Isabelle Pinson ise konuyla ilgili şunları söylüyor: "Tatile çıkmak, yılın en sevdiğimiz zamanlarından. Zaten bu nedenle de bu kadar çok çalışan profesyonelin hakları olan tüm izin günlerini kullanmaması kulağa çok tuhaf geliyor. Araştırma, çok meşgul olmalarının yanı sıra üçte birinin yıllık izinlerini daha özel bir şeyler için saklamaya çalıştığını da ortaya çıkarıyor. Yeni yıl, çoğu kişiye sıfırdan izin hakları veriyor ve biz de, herkesi fazlasıyla hak ettiği bu izinleri kullanabilmek için 2018'de tatil rezervasyonlarını yapmaya çağırıyoruz. Güzel bir tatil için yaşadığınız ortamdan uzaklaşmak çok fazla zamanınıza almadığı gibi pahalı da değil. Tatiliniz için rezervasyonlarınızı mobil uygulamamız üzerinden yapın ve Hotels.com ile yaptığınız rezervasyonlarda her 10 gece için, bir ücretsiz gece ödülü kazanın."