2018 Yılında Yapı Ruhsatı Sistemi Değişiyor

Işıklar Yapı Ürünleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) iş birliğiyle düzenlenen “Yapılarda Güvenlik ve Konfor Duvarla Başlar” etkinliğinde konuşan Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek Gürültü Yönetmeliği’nin detaylarını paylaştı. Yeni yapılarda ruhsat almak için mimari ve tesisat projelerine ek olarak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de başvuru esnasında sunulması gerekeceğini söyledi.

Yapılarda konforun ve kalitenin arttırılabilmesi amacıyla hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe girecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akustik Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Türker Talayman, ilgili yönetmeliğin yeni yapılardaki komşu gürültüsüne, şehir gürültüsüne, bina içi seslerin azaltılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Bu tarih itibariyle yapı ruhsatı almak için yapılan başvurularda mimari ve tesisat projelerine ek olarak yönetmeliğe göre hazırlanacak akustik proje, hesap ve çizimlerinin de dosya olarak sunulması gerektiğini söyleyen Talayman, bu evrakların eksik olması ya da yeterliliğin sağlanamaması durumlarında yapılara ruhsat verilmeyeceğini vurguladı.

Eski yapılara bir zorunluluk getirilmediğini belirten Talayman, mevcut yapının kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilirse ya da esaslı onarım ve tadilat yapılırsa eski yapıların da bu yönetmeliğe tabii olacağını ifade etti.

Akustik Konusunda Uzman Kişi ve Laboratuvarlara İhtiyaç Artacak!

Yapı ruhsatı veren idarelerde en az bir akustik uzmanı olması gerekeceğine değinen Talayman, aynı zamanda denetimlerin ve ölçümlerin de bu uzmanlar tarafından yapı akustiği ölçüm setleri ile yapılacağını söyledi.

Maliyete Değil Sağlayacağı Faydaya Odaklanılmalı!

Bu yönetmeliğin inşaat sektörüne ek bir maliyet getirip getirmeyeceğini de yanıtlayan Türker Talayman, “Yapı ürünleri üreten firmalar AR-GE ve üretime, inşaat yapan firmalar da malzemelere ve projelendirmeye ilave bir bütçe ayıracaklar. Ancak buna kötü bir durum gibi bakmamak gerekir. İlk zamanlarda bu konular maliyet artışları gibi gözükse de binalarda ısı yalıtımı konusunda olduğu gibi taşlar zamanla oturacak ve ısı yalıtımsız bina düşünülemediği gibi akustik yalıtımı olmayan bina da düşünülemez duruma gelecektir.” diyerek maliyete değil sağlayacağı faydaya odaklanılması gerektiğini ifade etti.