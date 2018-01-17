Prontotour Küçük Tatilciler İçin Prontokids Markasını Oluşturdu

Dünyanın 87’den fazla ülkesine turlar düzenleyerek seyahatseverlere dünyanın kapılarını açan Prontotour, çocuklar ve çocuklu aileler için özel rotaları içeren yeni markası PRONTOKIDS ile benzersiz seyahat deneyimleri sunuyor.

Meraklı küçük kaşifler, anne ve babaları da büyüleyecek PRONTOKIDS turlarıyla dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde, ünlü masal-çizgi roman kahramanları ve bilim kitaplarında dünyayı yeniden şekillendiren yüzlerle tanışma fırsatı bulacak. Çocukların bilime, sanata ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen turlar boyunca; çocuk eğlence merkezleri, müzeler, film platoları, çocuk dostu restoranlar ve daha pek çok keyifli rota ebeveynlerin de içindeki çocuğu ortaya çıkaracak.

Paris, Müzeler ve Disneyland

Yetişkinler için sanatın ve romantizmin şehri olan Paris, müzeleri ve ünlü Disneyland ile çocukların da hayalini kurduğu şehirlerin başında geliyor. PRONTOKIDS Paris panoramik şehir turunda Chaillot Sarayı, Trocadero Meydanı, Napolyon’un Mozolesi, Madeleine Kilisesi, Champs Elysees Caddesi, Opera Binası, Concorde Meydanı, Askeri Müze ve Fransız Parlamentosu görülecek yerler arasında. Ayrıca matematik, fizik, astronomi, kimya, jeoloji ve biyoloji gibi bilimlerin görsel olarak işlendiği Palais De La Découverte (Bilim ve Keşifler Müzesi) de tur programımız içinde yer alıyor.

Hem çocuklara hem de büyüklere sınırsız eğlence imkanı sunan Disneyland’da ünlü çizgi film karakterleriyle tanışıp büyüleyici mekanlarda unutulmaz fotoğraflar çekme imkanı bulunuyor. Çocuklar için hem eğitici hem öğretici Museum National d’Histoire Naturelle (Ulusal Doğa Tarihi Müzesi) ve Grande Galerie de l’Évolution (Büyük Evrim Galerisi)’da hem nesli tükenmiş hem de hala var olan binlerce hayvan çeşidi görülebiliyor. Aynı merkezin içinde yer alan Galerie des Enfants (Çocuk Galerisi) çocuklar için tasarlanmış, görüp eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bir galeri olarak dikkat çekiyor.

Çocuk dostu bir restoran olan Hippopotamus’ta çocuklara özgü hazırlanmış menülerin yanı sıra yetişkinler de keyifle yemek yiyebiliyor. Yemek sonrası panoramik şehir turunun ikinci kısmı ışıltılı Paris sokakları, dünyaca ünlü Louvre Müzesi, görkemli Notre Dame Katedrali ve Eyfel Kulesiyle tamamlanıyor. Ayrıca ünlü mağazalardan alışveriş yapma fırsatı da bulunuyor.

Londra, Müzeler ve Harry Potter Warner Bros Stüdyoları

Dünyada seyahat tutkunlarının uğrak noktalarından Londra, kadim tarihinin yanı sıra çocuklu aileler için de unutulmaz seyahat deneyimleri vaat ediyor. Panoramik şehir turunda Knightsbridge, Hyde Park, Natural History Museum (Doğa Tarihi Müzesi), Thames Nehri, Buckingham Sarayı, Westminster Parlamento Binası, Big Ben, Trafalgar Meydanı, Amiral Nelson Anıtı, National Gallery (Ulusal Galeri) ve Picadilly Circus görülecek yerler arasında bulunuyor. Ünlü Natural History Museum’da (Doğa Tarihi Müzesi), botanik, etnoloji, mineraloji, paleontoloji ve zooloji bölümleri, Earth Galleries (Dünya Galerileri) ve Life Galleries (Yaşam Galerileri), Human Biology Gallery, gerçek boyuttaki mavi balina maketi, ses ve hareket özelliğine sahip dinozor maketleri görülebiliyor.

Hollywood ünlülerinin kurduğu Planet Hollywood ve çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çok çeken Lego Store’da eğlenceli anlar yaşanabiliyor. Porselen bebekleri, kurşun askerleri, kuklaları, karton oyunları ve ilginç kostümler V&A Museum Of Childhood’u da (Victoria & Albert Çocukluk Çağı Müzesi) görmek mümkün.

Ünlü İngiliz yazar J.K. Rowling’in fantastik roman serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter filminin çekildiği yerler çocukları büyülüyor. Ünlü King Cross tren istasyonu ve Harry Potter dünyasına giriş kapısının olduğu Platform 9 ¾ peronunda birbirinden güzel fotoğraflar çekme imkanı bulunuyor. Harry Potter filmlerinin çekildiği Watford’da bulunan Harry Potter Warner Bros Stüdyoları’nda sihirli bir yolculuğa çıkılıyor.

Barcelona, Müzeler ve PortAventura

Dünyanın turizm merkezlerinden, sanat ve tarihin birbirini kucakladığı Barcelona, çocuklar ve yetişkinler için görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Barcelona panoramik şehir turuyla başlayan gezide; La Sagrada Familia Kilisesi, Endülüs Arenası, Kristof Kolomb Heykeli, Montjuic Tepesi, Kraliyet Sarayı, Olimpik Liman, İspanya & Katalonya Meydanı, La Rambla Caddesi görülecek önemli yerleri oluşturuyor. Seyahatseverler, İspanyol kültürünün dünyaca ünlü Flamenko dansıyla büyülenirken çocuklar da birkaç figür denemesi yapabiliyor.

Ünlü mimar Antoni Gaudi’nin eserlerini gördükten sonra Avrupa’nın en iyi müzeleri arasında yer alan ve interaktif bir bilim müzesi olan CosmoCaixa’nın dünyasında gizemli bir yolculuğa çıkılıyor. Dünyaca ünlü futbol takımı F.C Barcelona’nın maçlarının oynandığı Camp Nou Stadı’nda yıldız futbolcuların ayak izlerine tanık olurken efsanevi futbol takımının tarihini görsel ve işitsel olarak öğrenme fırsatı bulunuyor. Ünlü rockstarların kullandığı enstrümanların, giysi ve aksesuarların sergilendiği Hard Rock Cafe de muhteşem lezzetler eşliğinde keyifli vakit geçirilebiliyor.

Barcelona’da eğlencenin diğer adı PortAventura World’de, Meksika’da gezintiye çıkıp, Vahşi Batı’dan geçip eski Maya kalıntıları görülebiliyor. Mediterraneo alanında biraz Akdeniz havası alıp, sonra da Polynesia ve China keşfedilebiliyor.

PRONTOKIDS’te çocuklar için planlanan daha pek çok tur var. Amsterdam’da müzeler ve Efteling Tema Parkı, Almanya’da Masal Yolu, Kopenhag’ta müzeler ve Legoland, Roma’da müzeler ve Rainbow Magicland, Milano’da müzeler ve Gardaland ile Dubai Parks & Resort bunlardan sadece birkaçı…

PRONTOKIDS turları çocukları ve yetişkinleri dünyanın en ünlü şehirlerinde fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.