Türkiye'nin Doğaltaş İhracatı 2.5 Milyonu Geçecek

En geniş ihracat pazarı olan Çin'deki ekonomik durgunluk, doğaltaş ithalatına vergi ve kota sınırlanmasının ardından son 3 senedir düşüşe geçen doğaltaş sektörü, Çin'in tekrar alım yapmaya başlamasıyla güçlenmeye başladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'in elde ettiği veriler kapsamında, 2016 senesinde 1 milyar 805 milyon dolar değerinde olan doğaltaş ihracatı, geçtiğimiz sene 2 milyar 48 milyon dolara ulaştı. Doğaltaş ihracatında yüzde 50'lik paya sahip olan Çin'e, 2016 senesinde 729 milyon dolar tutarında doğaltaş ihraç edildi. Bu rakam 2017 senesinde yüzde 30 oranında artarak 945 milyon dolara yükseldi. Çin'i 295 milyon dolar doğaltaş ihracatıyla Hindistan ve 105 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti.

Çin'in Kotayı Kaldırmasıyla Sektör Canlandı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ege Maden İhracatçı Birlikleri (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğaltaş ihracatının 2014 senesinden günümüze 2 milyar dolar civarında seyrettiğini dile getirdi. Çin pazarında yaşanan gelişmelerin ardından 2017 senesinde 2 milyar dolarlık sınırın geçildiğine işaret eden Kaya, geçen 3 senelik süreçte 2 milyar sınırının geçilmemesinde en büyük etkenin Çin pazarındaki düşüş olduğunu anımsatan Kaya, Çin hükümetinin bu kararından 2016 senesinin son çeyrek döneminde vazgeçtiğini ve bu kararın ardından Türkiye'nin doğaltaş sektörünün yeniden canlanmaya başladığına işaret etti.

Çin pazarında 1 milyar dolarlık sınırı aşmak istediklerini belirten Kaya, Ekonomi Bakanlığı'nın bu sene ihracat rekorunu kıracaklarını söylediğini, EMİB'in de kendi sektörü adına elinden geleni yapacağını dile getirdi. Doğaltaş ve diğer madencilik alanında 2018 senesinin rekorlar senesi olacağını ifade eden Kaya, doğaltaş sektöründe 2.5 milyar dolarlık sınırın kolaylıkla geçileceğini öngördüğünü aktardı.