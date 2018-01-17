Mondelez İnternational Türkiye'den İspanya'ya İlk İhracatını Yaptı

165 ülkede neşeli, lezzetli anlar yaratan Mondelēz International’ın dünyadaki önde gelen pazarından biri olan Türkiye’de, yılın ihracatı gerçekleştirildi. Mondelēz International Türkiye, üretimi Gebze fabrikasında yapılan Respiral markası ile İspanya’ya 17 ton ürün ihraç etti.

Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer alan Mondelēz International Türkiye, 2018 yılının ilk ihracatını şekerleme kategorisinde, Respiral markasıyla İspanya’ya gerçekleştirdi. Mentollü, Ballı ve Limonlu çeşitleriyle toplamda 17 tonluk bir ihracat gerçekleştiren Mondelēz International Türkiye, Respiral’i İspanya ve Portekiz’i içine alan İberia Bölgesi için üretiyor.

Şirketin yurtdışı için ürettiği Halls markasının alt markası olan sert şeker kategorisindeki Respiral’in üretimi geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye’de yapılıyor. Respiral’in de üretildiği Gebze Fabrikası, 85.000 m2’lik kapalı alan tesisiyle Mondelēz International’ın dünyadaki en önemli üretim tesislerin başında geliyor. 17 farklı üretim teknolojisiyle imalatın yapıldığı Gebze’deki üretim tesisinden dünyanın dört bir yanına sakız ve şeker ihracatı gerçekleştiriliyor.

Mondelēz International Türkiye’nin Gebze’de bulunan üretim tesisi aynı zamanda fiziki büyüklüğü ve kapasitesiyle de tüm Mondelēz dünyası içinde en önde gelen fabrikalar arasında yer alıyor