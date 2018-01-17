2018'de ERBD'nin Türkiye Yatırımları 1.5 Milyarı Aşacak

18-19 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı seyahatinden öncesi bankanın Londra’daki uluslararası yönetim merkezinde muhabirlere açıklamalarda bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Türkiye ziyaretinde devlet yetkilileri ve bakanlarla bankanın faaliyetlerine yönelik bazı görüşmeler yapacağını ve özel sektör temsilcileri ile bir araya geleceğini belirtti.

Türkiye'nin ERBD için en büyük pazar olduğuna işaret eden Chakrabarti, Türkiye’de bankanın son üç senesinin takip edilmesi halinde, üç senede toplam 5.4 milyar euro tutarında yatırım yapıldığının görüleceğini vurguladı. Bu yatırım tutarının ciddi bir yatırım olduğuna dikkat çeken Chakrabarti, 2017 senesinin son üç sene içinde en az yatırım yapılan süreç olmasına karşın farklı sektörlerde 51 projeye toplam 1.5 milyar euro yatırım yapıldığını belirtti. Chakrabarti, Türkiye yatırımlarının toplam hacmi ve portföy içerisindeki payı ile banka için oldukça önemli konumda olduğunu vurguladı.

Özel Sektör Talepleri Doğrultusunda Yatırımlar Şekilleniyor

EBRD’nin genellikle özel sektörle çalıştığını belirten Chakrabarti, bu sebeple Türkiye’de 2018 senesinin sonunda kadar ne tutarda yatırım yapılacağının net olmadığını anlattı. Bu yatırımların genellikle özel sektörün talebi doğrultusunda yapıldığını ifade eden Suma Chakrabarti, tüm belirsizliklere rağmen sene sonuna kadar Türkiye’de 1.5 milyar euronun üzerinde yatırım yapılacağını düşündüğünü aktardı.