Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi
Advert Advert Advert


Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi


Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi
Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-17 Saat: 14:52:08
Anasayfa Eko Gündem Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi

Üsküdar Yavuztürk İlköğretim Okulunda çocuklara çevre temizliği hakkında gerekli eğitimin verilmesi için uygulamalı atık günü etkinliği gerçekleştirildi.

Üsküdar Yavuztürk İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören çocuklar çevre temizliğine katkı sağlamak amacı ile evlerindeki geri dönüştürülebilir olan atıkları Üsküdar Belediyesi’nin “Uygulamalı Atık Günü” olarak başlattığı bugünde topladı. Toplanan atıklar Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından geri dönüşüme gönderildi.

1 ayda toplanması planlanan 2 ton geri dönüşüm atığını 1 hafta gibi çok kısa bir sürede topladıkları için Yavuztürk İlköğretim Okulunu etkinlik kapsamında Üsküdar’ın Şampiyon Okulu ilan eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugüne kadar birçok farklı programa katıldım ama doğrusu bu sabah okulumuzun bahçesinden toplanan geri dönüşüm atıklarını görünce çok şaşırdım. Bugün sizlerin evinizde topladığınız bu atıklar ile hem doğayı kirletmemiş hem de dönüşüme katkı sağlamış oldunuz. Doğaya olan sevgimizi eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. Sevgimizi sözlerimizle ifade ettiğimiz gibi aynı zamanda eylemlerimiz, davranışlarımızla da ifade etmemiz gerekir. Doğa dostu olmak için doğayı kirletmememiz ve temiz tutmamız gerekir. Biz belediye olarak güzel şehrimizi her gün temizliyor, çöplerimizi toparlayıp, sokaklarımızı süpürüyoruz. Bunların hepsi bizlerin görevi ama çok daha güzeli öncelikle kirletmemektir,“ ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğrencilerin hassasiyetle çok kısa sürede geri dönüşüm atıklarını topladıkları için Üsküdar Yavuztürk İlköğretim Okuluna gerekli tüm temizlik malzemelerinin hediye edileceğini söyledi.

üsküdar yavuztürk ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek