Üsküdar'da Çocuklara Uygulamalı Atık Günü Etkinliği Düzenlendi

Üsküdar Yavuztürk İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören çocuklar çevre temizliğine katkı sağlamak amacı ile evlerindeki geri dönüştürülebilir olan atıkları Üsküdar Belediyesi’nin “Uygulamalı Atık Günü” olarak başlattığı bugünde topladı. Toplanan atıklar Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından geri dönüşüme gönderildi.

1 ayda toplanması planlanan 2 ton geri dönüşüm atığını 1 hafta gibi çok kısa bir sürede topladıkları için Yavuztürk İlköğretim Okulunu etkinlik kapsamında Üsküdar’ın Şampiyon Okulu ilan eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugüne kadar birçok farklı programa katıldım ama doğrusu bu sabah okulumuzun bahçesinden toplanan geri dönüşüm atıklarını görünce çok şaşırdım. Bugün sizlerin evinizde topladığınız bu atıklar ile hem doğayı kirletmemiş hem de dönüşüme katkı sağlamış oldunuz. Doğaya olan sevgimizi eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. Sevgimizi sözlerimizle ifade ettiğimiz gibi aynı zamanda eylemlerimiz, davranışlarımızla da ifade etmemiz gerekir. Doğa dostu olmak için doğayı kirletmememiz ve temiz tutmamız gerekir. Biz belediye olarak güzel şehrimizi her gün temizliyor, çöplerimizi toparlayıp, sokaklarımızı süpürüyoruz. Bunların hepsi bizlerin görevi ama çok daha güzeli öncelikle kirletmemektir,“ ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğrencilerin hassasiyetle çok kısa sürede geri dönüşüm atıklarını topladıkları için Üsküdar Yavuztürk İlköğretim Okuluna gerekli tüm temizlik malzemelerinin hediye edileceğini söyledi.