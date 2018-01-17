Katar Ordusuna Türk Mutfak Tırı İhracatı!

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren şirket, 13 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 110 personel istihdam ediyor ve restoranlar ile büyük işletmeler için profesyonel mutfak ekipmanları üretiyor. 1982 senesinde açılan şirket, o tarihlerden günümüze kadar profesyonel mutfak malzemeleri üreten Konya Isı, mutfak ekipmanlarına ek olarak mobil mutfak tırı da üretiyor. Şirket, 10 gün boyunca yetecek LPG, jeneratör, birer tonluk temiz ve kirli su tankına ek olarak içinde fırın ve soğutma dolabının bulunduğu mobil mutfak tırlarının Katar'a ihracatını yapıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Konya Isı Genel Müdürü Mustafa Kalyon, şirketin 2004 senesinde yurt dışı pazara açıldığını anımsattı.

Katar'a sahrada bulunan askerlerin kullanması için 10 adet mobil mutfak tırı ihraç ettiklerini bildiren Kalyon, Katarlı yetkililerin ilk olarak numune istediklerini, kendilerinin de daha önce Türk Kızılayı için ürettiği tırlardan örnek gösterdiklerini anlattı. Katar'ın numunenin istendiği gibi olduğunu görünce ordunun kullanması amacıyla 10 adet sipariş ettiğini belirten Kalyon, çöldeki askerlerin yemek ihtiyacının karşılanması için bu ürünün satın alındığını aktardı. Tırların yapımının 2 ayda bittiğini belirten Kalyon, tırın içinde bir mutfakta ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin olduğunu belirterek, oda, kiler, ocak, mikser, fırın ve bulaşıkhanenin olduğuna değindi. Kalyon, 10 gün boyunca daha fazla bir şeye ihtiyaç duymadan istenilen yerde tırın kullanılabildiğini belirtti.

Fuarların Ardından Üretim Artacak