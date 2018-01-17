Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı

Uşak Belediyesi’nde bir süredir görüşmeleri devam eden kadrolu işçilere yönelik toplu sözleşmede imzalar atıldı. Toplu sözleşmeye Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Hizmet-İş Sendikası Uşak Şubesi Başkanı Recep Sorkun imza attı. İmza töreninde ilgili daire müdürleri ve görüşmeleri yürüten komisyon Başkanı Hüseyin Ufuk Uğur ile işçiler yer aldı.

Cahan: Çalışanımızın Hakkı, Bizlerin Emanetidir

Törende açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, personelin her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını belirtti. Uşak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerde varılan mutabakat dolayısıyla mutlu olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Şehrimizi güzelleştiren, değer katan hizmetlerde emeği bulunana işçi kardeşlerimizin hakları bizlerin güvencesindedir. Onların bu hizmet yolunda verdiği mücadeleyi, içtenlikle yürüttükleri çalışmaları biliyoruz. Güzelleşen Uşak’taki yol arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Fazla çalışmaların da karşılık bulduğunu ve işçinin alın teri kurumadan ödemelerin yapıldığını aktaran Başkan Nurullah Cahan şöyle devam etti: “Bizim personelimiz her şeyin en güzeline layık. Memurumuzla işçimiz aynı mahiyette olsun, neticede aynı işi yapıyoruz, ayrım olmasın düşüncesiyle sözleşmede en uygun haline getirdik. Biz 206 bin insanımıza sizler vesilesiyle gece gündüz hizmet ediyoruz. Halkımız memnun, işçimiz memnun. Daha güzel işler yaparak hizmetlerimize devam etmek niyetiyle sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Sorkun: İki Dönemdir Yüz Güldüren Bir Sonuca Varıyoruz

Müzakereler sonucunda üzerinde anlaşılan sözleşmeye yönelik bilgiler paylaşan Hizmet İş Sendikası Uşak Şubesi Başkanı Recep Sorkun ise, “Toplu Sözleşmeler ücret belirlemesi olsa da işçinin anayasasıdır. Günlük çalışmasından gün içinde ki dinlenme saatine kadar özlük haklarının belirlendiği ve iki yıl boyunca da ücret anlamında ne verilebileceği, ne verilemeyeceği belediye ile sendika arasında addedilen toplu sözleşmeyle bağlıdır. Dolayısıyla toplu sözleşmede yazmayan hiçbir alacak ve sosyal hak işçi tarafından istenemez. Bundan dolayıdır ki toplu iş sözleşmesine işçinin anayasası gibi bakılır. Ne mutlu ki işçi, iş veren el ele vererek toplu sözleşmeleri müzakere masasında bitirdi. İki dönemdir yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a ve Komisyon Başkanımız Hüseyin Ufuk Uğur’a, komisyon üyelerimize ve tüm katkı sunanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz.” açıklamalarına yer verdi.