Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı
Advert Advert Advert


Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı


Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı
Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-17 Saat: 15:21:53
Anasayfa Şirketler Uşak Belediyesi Toplu Sözleşmeleri İmzaladı

Uşak belediyesi işçilerin haklarını korumak ve sosyal hakları yeniden belirlemek için toplu sözleşmeleri arka arkaya düzenlenen bir tören sonrasında imzaladı.

Uşak Belediyesi’nde bir süredir görüşmeleri devam eden kadrolu işçilere yönelik toplu sözleşmede imzalar atıldı. Toplu sözleşmeye Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Hizmet-İş Sendikası Uşak Şubesi Başkanı Recep Sorkun imza attı. İmza töreninde ilgili daire müdürleri ve görüşmeleri yürüten komisyon Başkanı Hüseyin Ufuk Uğur ile işçiler yer aldı.

Cahan: Çalışanımızın Hakkı, Bizlerin Emanetidir

Törende açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, personelin her türlü ihtiyacında yanlarında olduklarını belirtti. Uşak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yaklaşık 2 aydır süren görüşmelerde varılan mutabakat dolayısıyla mutlu olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Şehrimizi güzelleştiren, değer katan hizmetlerde emeği bulunana işçi kardeşlerimizin hakları bizlerin güvencesindedir. Onların bu hizmet yolunda verdiği mücadeleyi, içtenlikle yürüttükleri çalışmaları biliyoruz. Güzelleşen Uşak’taki yol arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Fazla çalışmaların da karşılık bulduğunu ve işçinin alın teri kurumadan ödemelerin yapıldığını aktaran Başkan Nurullah Cahan şöyle devam etti: “Bizim personelimiz her şeyin en güzeline layık. Memurumuzla işçimiz aynı mahiyette olsun, neticede aynı işi yapıyoruz, ayrım olmasın düşüncesiyle sözleşmede en uygun haline getirdik. Biz 206 bin insanımıza sizler vesilesiyle gece gündüz hizmet ediyoruz. Halkımız memnun, işçimiz memnun. Daha güzel işler yaparak hizmetlerimize devam etmek niyetiyle sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Sorkun: İki Dönemdir Yüz Güldüren Bir Sonuca Varıyoruz

Müzakereler sonucunda üzerinde anlaşılan sözleşmeye yönelik bilgiler paylaşan Hizmet İş Sendikası Uşak Şubesi Başkanı Recep Sorkun ise, “Toplu Sözleşmeler ücret belirlemesi olsa da işçinin anayasasıdır. Günlük çalışmasından gün içinde ki dinlenme saatine kadar özlük haklarının belirlendiği ve iki yıl boyunca da ücret anlamında ne verilebileceği, ne verilemeyeceği belediye ile sendika arasında addedilen toplu sözleşmeyle bağlıdır. Dolayısıyla toplu sözleşmede yazmayan hiçbir alacak ve sosyal hak işçi tarafından istenemez. Bundan dolayıdır ki toplu iş sözleşmesine işçinin anayasası gibi bakılır. Ne mutlu ki işçi, iş veren el ele vererek toplu sözleşmeleri müzakere masasında bitirdi. İki dönemdir yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a ve Komisyon Başkanımız Hüseyin Ufuk Uğur’a, komisyon üyelerimize ve tüm katkı sunanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz.” açıklamalarına yer verdi.

uşak belediyesi ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
BIST 100 Endeksi Güne Yatay Başladı – 17 Ocak 2018
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Anlık Öğrenilebilecek