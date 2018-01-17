2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak
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2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak


2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak
2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 15:41:00
Anasayfa Otomotiv 2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak

KPMG Türkiye'nin derlediği "2018 Otomotiv Sektörel Bakış Raporu" verileri kapsamında, otomotiv sektöründe bu sene üretimin küresel bazda 100 milyona yaklaşacağı, Türkiye’de ise 1.7 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Firmanın 2018 senesine yönelik hazırladığı "Otomotiv Sektörel Bakış Raporu"na göre denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren KPMG Türkiye'nin yapmış olduğu değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan otomotiv sektörünün bu sene yeni kilometre taşlarıyla buluşacağı dile getirildi. 

Teknolojiyle buluşan otomotiv sektöründe 2018 senesinde üretimin küresel boyutta 100 milyona ulaşacağı, Türkiye'de ise 1.7 milyona ulaşacağının düşünüldüğünün ifade edildiği raporda, dünyada sektörün sürücüsüz araçları, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmalarından söz etmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamalarda, Türkiye'nin gündeminde ise vergi oranları, artan hibrit otomobil satışları ve yerli otomobilin olacağı dile getirildi. 

Sektörel Daralmaya Karşın Otomotiv Sektörü Ekonomiyi Canlandırdı 

2018 senesine yönelik küresel otomotiv sektöründen beklentiler ve Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gündem maddelerine ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, Türkiye'nin 2017 senesine önlemler alarak girdiğini, fakat ülkenin kötü geçen 2016 senesinin ardından çok hızlı toparlandığını vurguladı. Ölekli, 2017'nin Türkiye otomotiv sektörü tarafından başarıyla geçen bir sezon olduğunu dile getirdi. 

Yurt içi pazarda sektörel daralma yaşanmasına rağmen ihracat alanında otomotiv sektörünün aldığı yüzde 18.3'lük payın ekonomiyi canlandırdığına işaret eden Ölekli, 2018 senesinin de sektör için 2017 senesinde olduğu gibi kararlı bir şekilde geçeceğini düşündüklerini aktardı. Ölekli, 2018 senesinde otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti. 

Otomotiv KPMG Hakan Ölekli Otomotiv Sektörel Bakış Raporu Yerli Otomobil
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