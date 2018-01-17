2018'de Türkiye Otomotiv Sektör Üretimi 1.7 Milyona Çıkacak

Firmanın 2018 senesine yönelik hazırladığı "Otomotiv Sektörel Bakış Raporu"na göre denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren KPMG Türkiye'nin yapmış olduğu değerlendirmelerde, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan otomotiv sektörünün bu sene yeni kilometre taşlarıyla buluşacağı dile getirildi.

Teknolojiyle buluşan otomotiv sektöründe 2018 senesinde üretimin küresel boyutta 100 milyona ulaşacağı, Türkiye'de ise 1.7 milyona ulaşacağının düşünüldüğünün ifade edildiği raporda, dünyada sektörün sürücüsüz araçları, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmalarından söz etmeye devam edeceği belirtildi. Açıklamalarda, Türkiye'nin gündeminde ise vergi oranları, artan hibrit otomobil satışları ve yerli otomobilin olacağı dile getirildi.

Sektörel Daralmaya Karşın Otomotiv Sektörü Ekonomiyi Canlandırdı

2018 senesine yönelik küresel otomotiv sektöründen beklentiler ve Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gündem maddelerine ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, Türkiye'nin 2017 senesine önlemler alarak girdiğini, fakat ülkenin kötü geçen 2016 senesinin ardından çok hızlı toparlandığını vurguladı. Ölekli, 2017'nin Türkiye otomotiv sektörü tarafından başarıyla geçen bir sezon olduğunu dile getirdi.