Gebze Teknik Üniverstesi Potansiyeli Olan Girişimlere Destek Sağlıyor!
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Gebze Teknik Üniverstesi Potansiyeli Olan Girişimlere Destek Sağlıyor!


Gebze Teknik Üniverstesi Potansiyeli Olan Girişimlere Destek Sağlıyor!
Gebze Teknik Üniverstesi Potansiyeli Olan Girişimlere Destek Sağlıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 15:54:14
Anasayfa Eko Gündem Gebze Teknik Üniverstesi Potansiyeli Olan Girişimlere Destek Sağlıyor!

Sanayi şehri olarak anılan Kocaeli'de 18 OSB'nin ortasında bulunan blim üsü Gebze Teknik Üniversitesi, akademisyen ve öğrencilerin ticarileşme potansiyeli olan girişimlerine ön kuluçka merkezi "Tırtıl" ile destek veriyor.

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin 2017 listesinde 3. sırada bulunan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'nin alt bölümü olarak açılan ön kuluçka merkezi "Tırtıl", akademisyen ve öğrencilerin ürettiği bilgi ve teknolojiyi ticarileştirmelerine olanak sunuyor.  Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün 23 senelik birikim ve tecrübesiyle 2014 senesinde açılan GTÜ'nün kısa süre içinde gösterdiği başarıyla kendinden söz ettirdiğini dile getirdi. 

GTÜ'nün araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversiteden biri olduğuna dikkat çeken Görgün, güçlü kadroları ve donanımlı laboratuvarlarını verimli bir şekilde kullanarak geliştirdikleri nitelikli projelerin bir sonucu olarak günümüzdeki başarılarına ulaştıklarını belirtti. Üniversite ve sanayinin ortaklığıyla ciddi bir atılım yaptıklarına işaret eden Görgün, haftada en az 2 sanayi kuruluşunun ziyaret edildiğini ve güzel projelerin ortaya çıktığını anlattı. 

2012 senesinin ardından Yenilikçilik ve Girişimcilik Endeksi'nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK ile hazırlandığını anımsatan Görgün, işletmenin açılışındaki asıl hedefin yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve toplumsal algının oluşmasını sağlamak olduğuna değindi. Bu endekse 50 ve üzeri öğretim üyesi bulunan üniversitelerin dahil edildiğinin bilgisini veren Görgün, 2017 senesinde bu koşulla uyumlu olan157 üniversite olduğunu, bu üniversitelerden ilk 50 tanesinin seçildiğini anımsattı. GTÜ'nün 54 puanla başladığını dile getiren Görgün, günümüzde 85 puan olduğuna dikkat çekti. Görgün, başarılarıyla kısa süre içinde 30 puan yükselerek ilk 3'e girdiklerini aktardı. 

Yeni Bir Teknoparkla Farklı Projelere İmza Atılacak 

GTÜ'ye yarım saatlik uzaklıkta 18 adet OSB, yüzlerce sanayi kuruluşu ve 86 Ar-Ge merkezinin bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Görgün, TÜBİTAK MAM ile TSE Kalite Kampüsü'nün de çok yakınlarında olduğuna işaret etti. GTÜ'nün bir teknik üniversitenin sahip olabileceği en güzel konumda olduğuna dikkat çeken Görgün, teknopark kurarak farklı bir başarı sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Görgün, şirketler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin ortak çalışmalar yürüteceği bir teknopark oluşturarak yeni başarılara ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

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