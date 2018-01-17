Dünya Listesinde Türkiye'yi BİM ve Migros Temsil Ediyor!

Deloitte tarafından yayımlanan Perakendenin Küresel Güçleri 2018 raporu kapsamında, Türkiye'nin iki dev şirketinin listede yerini aldığı belirtildi. Söz konusu markaların 2016 senesinde en hızlı büyüme gösteren 50 şirketin arasında yerini aldığı ifade edilirken, liste kapsamında Türkiye'yi senelerdir listede boy gösteren BİM Birleşim Mağazacılık AŞ'nin ve uzun bir süreden sonra listeye yeniden giriş yapan Migros Ticaret AŞ'nin temsil ettiği dile getiriliyor.

Rapor doğrultusunda en iyi 250 perakende şirketinin 2016 mali senesi içerisinde yüzde 4.1 seviyesinde bileşik büyümeyi temsil eden toplam da 4.4 trilyon USD seviyesinde gelir sağladığı bildirilirken, listede adı geçen şirketlerin perakende sektöründen elde ettikleri senelik bazdaki gelirlerinin de ortalama olarak 17.6 milyar dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Listenin İlk 10'unu Etkileyen Unsurlar

Perakende sektöründe en güçlü beş isim arasına giren şirketlerin, söz konusu listede bulunan yerlerini 2016 mali senesinde de koruduğu işaret edilirken, ilk 10 içinde boy gösteren diğer şirketlerin ise organik büyüme, satın almalar ve kurdan kaynaklanan oynaklıklardan dolayı yer değiştirdiği dile getiriliyor.

Liste genelinde ilk 10 içerisine giren şirketlerin elde ettikleri gelirlerin, listenin tümünde bulunan şirketlerin toplam gelirlerinin yüzde 30.7 oranını oluşturduğu bildirilirken, geride bırakılan 4 senelik zaman diliminden farklı olarak, bu sene içerisinde giyim ve aksesuar perakencilerinin, büyümede ilk sırada bulunan liderler koltuğundan feragat ettiği görülse dahi en karlı sektör özelliğini koruduğu işaret ediliyor.

BİM'den 6.6 Milyar Dolar, Migros'tan 3.6 Milyar Dolar Gelir

Öte yandan listede bulunan 250 şirketten 149'uncu sırada yerini alan BİM Birleşik AŞ'nin bir önceki senede 6.4 milyar seviyesinde bulunan gelirini, bu sene içerisinde 6.6 milyar dolar seviyesine çıkardığı ve 2011 ila 2016 seneleri arasında ise yüzde 19.6'lık oranda bir büyüme gerçekleştirerek, son 5 senelik zaman dilimi içerisinde en hızlı büyüme gösteren 24'üncü şirket olduğu dile getiriliyor.

Migros Ticaret AŞ'nin ise toplam 3.6 milyar dolar seviyesinde bulunan gelirle listeye 247'nci sıradan girdiğine dikkatler çekilirken, şirketin senelik bazdaki büyüme oranının yüzde 17.8 olarak ölçüldüğü belirtiliyor.