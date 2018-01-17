Yapılarda Ekolojik Çözümler Ön Plana Çıkıyor

Işıklar Yapı Ürünleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) iş birliğiyle düzenlenen “Yapılarda Güvenlik ve Konfor Duvarla Başlar” etkinliğinde konuşan akademisyenler yapılarda uygulanan yamaları değerlendirdi. Isı, ses ve yangın yalıtımlarının binaların yapım aşamasında uygulanması gerektiğini, sonradan yapılan yamaların istenilen düzeyde etkili olamayacağını vurguladılar.

Etkinlikte konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Ergönül, yapılarda sürdürülebilirliği işaret ederek, mantolama denilen yalıtım çalışmalarına değindi. Bu yalıtım çalışmalarının binanın yapım aşamasındaki kadar sağlıklı ve kaliteli olamayacağını ifade eden Ergönül, ekonomik olan çözümlerin ne yazık ki ekolojik olmadığını belirtti.

Yapıların doğru yapı malzemeleriyle inşa edildiğinde daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacağını söyleyen Ergönül, bir yapının ilk yatırım maliyetinin değil, toplam yaşam döngüsü maliyetinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. “Yapının işletme, bakım-onarım ve elden çıkarma maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.” uyarısında bulundu.

Dış Cephe Yangına Karşı Zırh Olmalı!

Etkinliğin diğer bir konuşmacısı olan Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUAM) Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgünler de yapılardaki yangın yalıtımına değindi. Yangının en hızlı olarak binanın dış cephesinden diğer katlara ve yapılara sıçradığını belirten Özgünler, cephede kullanılan malzemenin kesinlikle yanmaz olması gerektiğini vurguladı.

Geçmiş yıllarda bu tür olaylarda bir yangının bir mahalleyi yok edebildiğini hatırlatan Özgünler, günümüzde kullanılan A sınıfı yapı malzemelerinin bu tip yangınları engelleyebildiğini söyledi.

İnşaat sektörünün Türkiye’de hızla büyüdüğünü belirten Özgünler, yeterli denetimin yapılmaması, yönetmeliklere sadık kalınmaması durumlarında yapıların yaşam ömürlerinin az olacağının altını çizdi. Ses, ısı ve yangın yalıtımlarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.