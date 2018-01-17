TürkAkım'da Doğalgaz Alım Terminali İçin Start Verildi!

Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye getirecek olan ve Türkiye üstünden ise Avrupa'ya yönlendirecek olan TürkAkım kapsamında doğalgaz alım terminalinin inşaatının başladığı bildirildi. TürkAkım şirketinin gerçekleştirdiği açıklama çerçevesinde, söz konusu projenin Rusya ile Türkiye'nin kara bölümüyle, Karadeniz'in deniz bölümlerinde sürdürülen inşaata devam edildiği vurgulandı.

Terminalin İnşaatına Başlandı

Bahsi geçen terminalin inşaatına ilişkin hazırlıkların gerçekleştirildiği çalışmaların da bir süredir sürdürüldüğü ifade edilen açıklama neticesinde, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Deniz Bölümü Projesi çerçevesinde terminalin inşa edilmesi için startın verildiği belirtildi.

Terminalin inşaata hazırlanabilmesi adına gereken tüm izinlerin alındığı dile getirilirken, söz konusu alana yönelik sözleşmenin ise 2017 senesinin Eylül ayı içerisinde, İngiliz enerji şirketi konumunda bulunan Petrofac ile imzalandığına vurgu yapıldı.

Profac'ın alt ana yükleyici sözleşmesi kapsamında Tekfen ile sözleşmeye imza attığı aktarılırken, açıklama neticesinde ayrıca, Allseas şirketinin sahip olduğu, dünyanın en büyük inşaat gemisi konumunda bulunan Pioneering Spirit ile Karadeniz'de bulunan 2 boru hattının yapımının sürdüğü bilgisi verildi.

TürkAkım Nedir?

Türkiye ve Rusya'nın arasında imzalanan Türk Akımı projesiyle birlikte Rusya'nın doğalgazı Türkiye'ye, ve Türkiye üstünden Avrupa'ya taşınacak. Projenin 910 kilometreden oluşan bölümünün Karadeniz'in altından geçeceği belirtilirken, bahsi geçen boru hattının planlanılan taşıma kapasitesinin ise senelik bazda 63 milyar metreküpten oluştuğu belirtiliyor.

Projenin toplam maliyetinin yaklaşık olarak 19 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüken, projeye ait ilk detayların ise 2014 senesinin sonunda ortaya çıktığı biliniyor. Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteden oluşması planlanan dört hattın yanı sıra Trakya üstünden Türkiye topraklarına ayak basacak hattın kara bölümünün uzunluğunun ise 260 kilometreden oluşacağı bildiriliyor.