İŞKUR İstihdam Sağladığı Kişi Sayısıyla Rekora İmza Attı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2017 senesi içerisinde rekor kırarak, toplam da 1 milyon 57 bin kişilik istihdam gerçekleştirdi. Konu hakkında basın mensuplarına, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısından önce açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, 2017 senesinin istihdam seferberliği verileri ile sonuçları bakımından tarihi bir rekora imza atılan bir senenin olduğuna vurgu yaptı.

Tarihte İlk Kez 1 Milyondan Fazla İstihdam

İstihdam seferberliği konusunda geçtiğimiz sene içerisinde önemli başarıların elde edildiğini ifade eden Uzunkaya, İŞKUR'un 70 seneden fazla süregelen tarihinde ilk kez kurum aracılığıyla işe yerleştirme sayısını 1 milyonun üstüne taşıdığını dile getirdi. 1 milyondan fazla kişinin istihdam edildiğine dikkatleri çeken Uzunkaya, tüm bunların, Türkiye halkının istediğinde, tek yürek haline geldiğinde ve aynı hedefe odaklandığına neler başarabileceğinin bir göstergesi konumunda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu başarının bir tesadüf eseri ortaya çıkmadığına değinen Uzunkaya, iş gücü piyasasının beklentileri doğrultusunda, nitelikli çalışan yetiştirebilme kapsamında, bir senelik zaman dilimi içerisinde toplam da 508 bin insanın kurslardan ve iş başı eğitim programlarından yararlandığını dile getirdi.

Teşvikler 2018'de Devam Edecek

Bahsi geçen başarıya 2018 senesi içerisinde de ulaşılacağını ve teşviklerin süreceğini söyleyen Uzunkaya, geçtiğimiz sene her bir istihdam artışı adına işverenlere 733 TL ödeme imkanı sağlandığına dikkatleri çekti. Bu rakamın 2018 senesi için en düşük olarak 831 TL'den oluştuğuna vurgu yapan Uzunkaya, 3 ay ile sınırlandırılan meslek kurslarının ve iş başı eğitim programlarının 6 aylık döneme uzatılacağına vurgu yaptı.

Öte yandan bu sene ilk kez esnaflara ilişkin 1 ile 3 personel çalıştıran iş yerlerinin imalat sanayide alacakları elemanlar hakkında yeni bir teşvik sisteminin uygulamaya konulacağını belirten Uzunkaya, bunun yanı sıra eğitim programlarına katılım gösteren kadınların çocuklarının bakımları için aylık olarak 400 TL değerinde bir eğitim teşviki alacaklarını sözlerine ekledi.