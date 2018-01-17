Zara'nın Türk Pazarından Çekileceği İddialarını Yetkililer Yalanladı!

Dünya genelindeki 93 ülke çapında hizmet veren, perakende sektörünün devleri arasında yer alan, İspanyol İnditex'e bağlı konumdaki Zara'nın Türk pazarından çekileceğine yönelik iddiaları Fatih Altaylı köşe yazısında dile getirmişti.

Mağaza Kapatacağı İddiası

Köşe yazısında Zara'nın ürünlerinin kaliteli olmadığını, yıllarca giyilmesinden ziyade bir sezon boyunca bile giyilemeyeceğini iddia eden Altaylı, Zara'nın dünya genelinde 6 binden fazla mağazasının bulunduğunu dile getirmişti.

Zara'nın Türkiye'de bulunan bütün mağazalarını kapatacağını söyleyen ve sadece online satış alanına yöneleceğini savunan Altaylı, Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinin birinden bu bilgiye ulaştığını belirtmişti.

Zara'nın mağaza kapatma kararında yüksek kiralardan dolayı aşırı maliyetlerin gösterildiğini söyleyen Altaylı, kendi düşüncesinin bu yönde olmadığını da köşe yazısında bildirmişti. Altaylı tarafından ortaya atılan bu iddiaya Zara yetkililerinden cevap geldi.

Basın ve yayın organlarında yer alan mağaza kapatma haberini yalanlayan Zara yetkilileri, bahsi geçen konu hakkında herhangi bir resmi açıklamanın olmadığını ve söz konusu iddiaların gerçekle bir ilişkisinin bulunmadığını belirterek, faaliyetlerin sürdüğünü dile getirdi.

Dünya'da 93 Ülkede Hizmet Veriyor

Dünya genelinde 93 ülke çapında hizmet veren Zara, İnditex'in bünyesi altında bulunuyor. 2016 senesinde dünya genelinde yeni pazarlara giren Zara'nın girdiği bu pazarlar arasında Aruba'nun, Nikaragua'nın, Yeni Zelanda'nın, Paraguay'ın ve Vietnam'ın bulunduğu biliniyor.

Zara markasını da bünyesi altında barındıran İnditex'in bünyesinde Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka tarzında 7 markanın daha bulunduğu biliniyor. Zara ise Türkiye genelinde 21 adet mağazası İstanbul'da olmak kaydıyla toplam 36 mağaza da hizmet veriyor.