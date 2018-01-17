CCN Ankara'ya 7 Laboratuvardan Oluşan Kompleks Kuracak!
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CCN Ankara'ya 7 Laboratuvardan Oluşan Kompleks Kuracak!


CCN Ankara'ya 7 Laboratuvardan Oluşan Kompleks Kuracak!
CCN Ankara'ya 7 Laboratuvardan Oluşan Kompleks Kuracak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-17 Saat: 17:44:03
Anasayfa Yatırım CCN Ankara'ya 7 Laboratuvardan Oluşan Kompleks Kuracak!

2017 senesinin son ayı baz alındığında toplam da 583 proje için teşvik belgesinin düzenlendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sene aralık ayı içerisinde toplam da 8 milyar 834 milyon TL değerinde yatırım öngörülen 583 proje kapsamında teşvik belgesi düzenlendiği bildirildi. Bahsi geçen dönem içerisinde en yüksek tutardaki yatırımın 1 milyar 600 milyon TL ile CCN Laboratuvar Hizmetleri ve Yönetim AŞ'ye ait olduğu bildirilirken, şirketin Ankara genelinde yedi adet laboratuvar açacağı ifade edildi.

Malatya ve Aydın Ön Planda

Teşvikler çerçevesinde söz konusu dönem içerisinde il bazında Malatya'nın ve Aydın'ın ön plana çıktığı dile getirilirken, yüksek hacmi bulanan yatırımın laboratuvar hizmetleri alanından geldiği bildirildi. 582 proje adına düzenlenen teşvik belgeleri çerçevesinde 1 milyar TL'den fazla ithal makine ve teçhizat kullanımıyla birlikte, 25 bini aşkın kişinin istihdam edileceği öngörüldü. 

Ankara'ya 1 milyar 603 milyon TL yatırım planlayan CCN'nin yedi laboratuvar barındıran bir kompleks kuracağı ifade edilirken, şirketin yatırım doğrultusunda Katma Değer Vergisi istisnasından, vergi indiriminden, 2 sene sigorta primi işveren hissesi desteğinden ve yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanacağı dile getirildi. 

Malatya'da 788 Milyon Liralık Başvuru

Söz konusu dönem içerisinde Malatya'da 2 adeti aynı olmak kaydıyla toplam 3 firmadan 788 milyon TL değerinde teşvikli yatırım başvurusu gerçekleştirilirken, Anateks'in, pamuk ipliği yatırımının modernizasyonu adına iki farklı başvuru bazında 511 milyonu aşkın teşvik belgesi aldığı belirtildi. Ayrıca Çalık Denim'in de bahsi geçen bölgede iplik boyama tesisinin modernizasyonu ve tevsi yatırımı adına 277 milyon TL değerinde teşvik belgesi aldığı ifade edildi. 

Öte yandan Aydın'da ise üç farklı proje adına 500 milyon TL'yi aşkın yatırım teşvik belgesinin düzenlendiği bildirildi. Bien Yapı Ürünleri'nin seramik yatırımı adına 300 milyon TL değerinde teşvik belgesi aldığı söylenirken, Kahramanmaraş Çimento'nun ise gaz beton yatırımı adına 108 milyon TL değerinde teşvik belgesi aldığı aktarıldı. 

CCN Laboratuvar Hizmetleri ve Yönetim AŞ Malatya Aydın Türkiye teşvik belgesi
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