Kredi Çekenlerden Alınan Dosya Masrafı İadeleri İçin Kritik Yıl 2014

2017 senesi içerisinde tüketici hakemlerine gerçekleştirilen şikayetler kapsamında rekorun 185 bin adetle kredi dosya masrafında olduğu belirtildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yasal zemine oturttuğu dosya masrafları çerçevesindeki kritik tarihin 28 Mayıs 2014 olduğu ifade edilirken, söz konusu tarih baz alındığında 10 sene geriye dönük olarak kullanılan kredilerin dosya masraflarının alınabildiği fakat yasasının üstünden 3 sene geçtiği için başvuruların 2008 senesi ila 2014 senesi arasındaki yılları kapsadığı bildirildi.

Yüzde 77 Tüketici Lehine Karar

2017 senesi içerisinde tüketici hakem heyetlerine 600 bin civarında şikayet geldiği ifade edilirken, bahsi geçen bu şikayetlerin arasındaki en dikkat çekici şikayetlerin ise kredi dosya masraflarına yönelik olduğu dile getirildi. Yine aynı dönem içerisinde hakem heyetlerinden toplam da 636 bin kararın çıktığı işaret edilirken, söz konusu kararların yüzde 77'lik oranının tüketicilerin lehine olduğu, yüzde 23'lük oranının ise tüketicilerin aleyhine olduğu aktarıldı.

Konu hakkında TÜKODER Başkanı Aziz Koçal ve TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, gelen şikayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dosya masraflarına yönelik müracaatların çoğunlukla 2014 senesinde yürürlüğe konulan 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun öncesinde bankalardan alınan kredilerle alakalı olduğunu ifade eden Koçal, söz konusu tarihe kadar kullanılan kredilerde, dosya masrafları adına tüketicilerin hakem heyetlerine giderek başvuruda bulunabildiğini, bu tarihten sonraki dosya masraflarının alınmasının ise söz konusu olmadığını aktardı.

Geriye Dönük 10 Yılı Kapsıyor

2014 senesinde çıkan kararın, belirtilen tarihten önceki 10 seneyi kapsadığını söyleyen Koçal, şu anda 2009 senesinden 2014 senesinin mayıs ayına kadar olan seneler arasında kullanılan krediler adına söz konusu masrafların geri alınabileceğinin altını çizdi.

TÜSODER Genel Başkanı olarak görev yapan Deniz Öner ise açıklamasında, yeterli ve doğru belgeyle gerçekleştirilen şikayetler için bankaların çoğunun savunma dahi gerçekleştirmeden masrafları geri ödediğini belirterek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı düzenlemeyle alınan masrafların yasal bir duruma getirildiğini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda tüketicilerin temsil edilmemesinin kanayan bir yara olduğunu savundu.