Ferrari Elektrikli Araçla Tesla’ya Rakip Oluyor!

Dünyanın lüks otomobil markası olarak bilinen iki marka, yani Ferrari ve Tesla, elektrikli araçta da rakip olacak. Tesla’nın elektrikli araçlarına rakip olarak Ferrari’de elektrikli araç üretecek!

İtalyan araba markası olan Ferrari’nin ve Fiat-Chysler2in CEO’su Sergio Marchionne açıklamalarda bulundu. Bir otomobil farında söz alan CEO, Tesla tarafından üretilen elektrikli lüks araba üretiminin başka endüstri oyuncuları tarafından da yapılabileceğini belirtti.

Morchionne tarafından gelen bu açıklamaya göre, Ferrari’nin stratejisinde bir değişiklik yaşanacağa benziyor.

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Ferrari şimdiye kadar her ne kadar hibrit otomobiller ile adını geçirmiş olsa da, CEO Marchionne Ferrari markasının tamamen elektrikli olan bir araç üretmesinin olanaksız yani akıl dışı olduğunu söylemişti.

Ancak CEO, geçtiğimiz günlerde katıldığı ve söz aldığı toplantıda, piyasada olağandışı bir elektrikli aracın Ferrari tarafından yapılacağını belirtti.

Tüm bunların yanında Tesla’nın yeni tasarladığı ve geçtiğimiz yıl yani Kasım 2017’de tanıttığı elektrikli modellerde yüksek bir performansa sahip olması bekleniyor.

Tesla’nın CEO’su olan Musk, Kasım ayında tanıttığı araç Teasla Roadster 2.0 modelli aracın sıfırsan 100 km hıza sadece 1,9 saniyede ulaştığını söylemişti. Ayrıca Elon Musk, tanıttığı bu aracın bugüne kadarki en hızlı araç olduğunu da vurgulamıştı.

Tesla’dan gelen bu atakların ardından Ferrari yerinde saymayacağının yanıtını verdi ve lüks elektrikli araç üretilecekse bunu en iyi kendinin yapacağını söyledi.

Bu amaçta yola çıkan Ferrari önümüzdeki günlerde Tesla ile sıkı bir rekabete girecek gibi görünüyor. İki devin teknolojilerini yarıştırması müşterileri ve meraklıları tarafından dikkatle izlenecek.