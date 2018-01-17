Prim Borcu Olanlar Dikkat! Emeklilik İçin Kredi Şansınız Var!
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Prim Borcu Olanlar Dikkat! Emeklilik İçin Kredi Şansınız Var!


Prim Borcu Olanlar Dikkat! Emeklilik İçin Kredi Şansınız Var!
Prim Borcu Olanlar Dikkat! Emeklilik İçin Kredi Şansınız Var! Seda Polat - Tarih: 2018-01-17 Saat: 19:11:37
Anasayfa Eko Gündem Prim Borcu Olanlar Dikkat! Emeklilik İçin Kredi Şansınız Var!

​Prim borcu olan ve bundan dolayı da emekli olamayan, emekliliğini bekleyenler için yeni bir kolaylık daha geliyor.

Prim borcu olan ve bundan dolayı da emekli olamayan, emekliliğini bekleyenler için yeni bir kolaylık daha geliyor.

Borcunu çabucak ödeyip emekli olabilecek vatandaşlara düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Bahsi geçen düzenlemenin bu ayın sonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor.

Sigorta prim borcu fazla olan ve ödeyemeyen yüz binlerce kişi var. Emekli adayı olan bu kişiler arasında çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler bulunuyor. Ödenemeyen prim borcu ne yazık ki katlanarak artmaya devam ediyor. Primlerini kendi kendine ödeyen Bağkur’luya ise bu konuda tanınan kolaylıklar var. Bunun en büyük örneği ise 10-15 yıllık prim borcunun tek seferde ödenebilmesi.

Maaş Vadeyi Belirleyecek!

Güncel değer aylık 700 lira civarında. Ödenemeyen borçlar cezalarıyla birlikte artıyor. 100 bin lirayı geçen borçlar dahi var. Bu borç ve prim eksiği sebebiyle emekliliğe ayrılamayan vatandaşlara kredi imkanı geliyor. Bu konuyla ilgili haber TESK Başkanı Palandöken’den geldi.

Önceki gün gerçekleştirilen buluşmada söz konusu konuyu Başbakan ve Gümrük Bakanı ile konuştuğunu söyleyen Palandöken, incelemelerinin ardından bu uygulamaya tüm bankaların dahil olabileceği bir sistem olacağını belirtti. Prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlar için bu yolla düşük faiz verilecek ve kredinin yolu açılacak.

Emeklilik için prim ve yaş tamamlama şartı var. Bu şartları sağlayan vatandaşlar SGK’ya gidip emekli olabilir yazısını alacak. Ardından ise bankalara müracaat edebilecek. Kredi vaadesi emeklilik maaşına ve bu söz konusu maaşın prim borcunu karşılama oranına göre değerlendirilecek. Maaş ise borç bitene kadar çekilemeyecek. 

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