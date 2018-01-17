THY’den Yeni Tarife!

THY ve Türk Hava Yolları’nın alt markası olan Anadolujet fiyatlarında bir değişime gitti. Ek gelir sağlamak isteyen firmalar, acil çıkışlardaki koltukların arkasında kalan koltuklardan diz mesafesi geniz koltuklardan da ek ücret almaya başladı. THY ve Anadolujet’i dış hatlar için kullanacak olan yolcular, geniş koltuk seçtiklerinde bunun maliyeti 19 ile 79 dolar arasında değişecek.

8 Ocak 2018 tarihinde uygulamaya giren bu tarifede acil çıkış koltuklarına ek olarak diğer diz mesafesi olan geniş koltuklarının satışında da fiyat artışı sağlanacak.

Söz konusu uygulamaya geçilmeden önce, bebek puseti bulunan koltukları seçen çocuklu yolcuların bulunduğu uçuşlar, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına satışa açılmadı. Yalnız tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk değişimi yapıldığında, ilgili koltuklar da ek ücretli hale gelebilecek.

Türk Hava Yolları’nın Dış Hat Yolcuları, Anadolujet’in İç Hat Yolcuları!

Yeni gelen bu uygulama ile bazı uçuşlar satışa açılırken, bazıları kapalı olacak. THY, yurtdışına gitmek isteyen vatandaşların yani dış hat uçuşlarının kullanıldığı uçaklarda yolcuların diz mesafesi geniş koltuklara ek olarak 19 ile 79 dolar arasında bir fiyat farkı konulacak. THY’nin alt markası olan ve iç hat seferleri düzenleyen Anadolujet uçaklarının fiyatlarında ise 15 ile 29 TL arası ücret karşılığında satışa sundu.

Yeni gelen bu düzenleme ile daha rahat seyahat etmek isteyen yolcular, bu seyahatlerinde diğer koltuklarda oturur gibi ücret ödemeyecek. Rahat gitmek isteyen yolcular, bu rahatlıklarının karşılığı olarak biletlerine daha fazla ücret ödeyecek.