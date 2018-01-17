Apartman Aidatı Yüksek Olanlar! Dikkat!

Tüketici Başvuru Merkezi’nce bir açıklama yapıldı. Gelen bu açıklama yüz binlerce apartman sakinini yakından ilgilendiriyor. Yasa gereği her yılın Ocak ayında yapılması gereken Kat Malikleri Toplantısı yani apartman toplantılarına katılımın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken açıklamada, vatandaşlara yüksek aidat karşısında ne yapmaları gerektiği de aktarıldı.

Hem halk tipi sosyal konutlarda hem de lüks konutlarda aylık olarak verilen aidat ücretlerinin kira bedelleri ile eşdeğer olduğuna dikkat çeken TBM Başkanı İzzet Doğan, bu ücretlerin yüksekliğinden yakındı.

Kimse Sorumluluk Almak İstemiyor!

Çok sayıda meskenin birlikte bulunduğu yapılara yani apartmanlara dikkat çeken Doğan, bazı büyük inşaat firmalarının ikinci bir kazanç yeri olarak gördükleri site yönetim firmalarından bahsetti. Söz konusu şirketlerin de kendilerine ait olduğunu söyleyen Doğan, profesyonel site yönetim şirketleri ile inşaat firmalarının büyük meblağlar talep ettiğini dile getirdi.

Ev kirası limitinde olan aidatlara tepkinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Doğan, bu aidatların hem ev sahiplerini hem de kiracıları çıldırttığını söyledi.

Yönetimce tespit edilen aidat paralarını ödemeyenler veya itiraz ederek ödemek istemeyenler için icra takibi başlatıldığını söyleyen Doğan, bu işin sonunda malikin sahip olduğu gayrimenkulün dahi satışa çıkarıldığını belirtti.

Aidatların çok artışından şikayet edenlerin yapması gereken şeyler ise oldukça basiy, yılda bir defa yapılan toplantıya katılmak hatta binanın yönetiminde görev almak bu aidatlara karşı verilecek en güzel tepki.

Bu toplantılara katılımın oldukça az olduğunu söyleyen Doğan, kimsenin bu tarz işlerle ilgilenmediğini, toplantılara katılmadığı, sonrasında ise şikayette bulunduklarını dile getirdi.