Sürücüler Dikkat! Artık Bu Hatalara Ceza Kesiliyor!
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Sürücüler Dikkat! Artık Bu Hatalara Ceza Kesiliyor!


Sürücüler Dikkat! Artık Bu Hatalara Ceza Kesiliyor!
Sürücüler Dikkat! Artık Bu Hatalara Ceza Kesiliyor! Seda Polat - Tarih: 2018-01-17 Saat: 20:04:38
Anasayfa Eko Gündem Sürücüler Dikkat! Artık Bu Hatalara Ceza Kesiliyor!

Üç yıl önce denemelere başlanan taralı alan ihlal tespit sistemi artık devreye alınıyor. İstanbul’da trafiğin kilitlenmesini önlemek amaçlı çıkılan bu yolda artık cezalar kesilmeye başlayacak.

Üç yıl önce denemelere başlanan taralı alan ihlal tespit sistemi artık devreye alınıyor. İstanbul’da trafiğin kilitlenmesini önlemek amaçlı çıkılan bu yolda artık cezalar kesilmeye başlayacak. Bugüne kadar kesilmeyen bu cezalar, artık bütçenizi sarsabilir.

Trafik ihlallerine karşı alınan sensör tedbirleri artık uygulamada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul emniyet Müdürlüğü arasındaki protokolde yenilenme oldu. Ocak ayında kabul edilen bu protokolde, İstanbul’da 159 noktaya kırmızı ışık, 92 noktaya park ihlali, 97 noktaya emniyet şeridi, 16 noktaya tramvay yolu, 21 noktada ters yön,6 noktaya dönüş yasağı, 9 noktaya ofset taralı, 3 noktaya yay ihlali ile ilgili düzenlemeler gelecek. Söz konusu ihlaller mobil EDS araçları ile tespit edilecek. Bu söz konusu protokol ile belediyenin şehirdeki trafiği daha rahat bir hale getirmek amacıyla 2015 yılında devreye aldığı ancak sonrasında personel yetersizliği sebebiyle uygulamaya koyamadığı taralı alan ihlal tespit sistemi tam 9 noktada devreye girmiş olacak.

Protokol’ün İmzalanması Bekleniyor!

Söz konusu sistem, protokolün imza sürecinin tamamlanmasının ardından devreye girecek.

Konu ile ilgili test çalışmaları Dolmabahçe’de başladı. İlk olarak burada uygulanan sistem ile trafiğin kilitlenmesinin önlenmesi bekleniyordu. Kavşakta yoğunluğa sebebiyet veren araçların o sırada fotoğrafı çekilecek ve bu fotoğraf kesilecek olan cezanın delili olarak kullanıcaktı.

İstanbulluların artık bu kavşaklara daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Belediye ve emniyetin ortak çalışması olan bu uygulama ile İstanbul trafiği daha da rahatlayacak. Böylece trafikte kilitlenmeler de yaşanmayacak. 

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