En Çok ABD Menkul Kıymeti Çin'de!

ABD Başkanı Donald Trump'un korumacı önlemleri için 1.2 trilyon dolarla en çok ABD tahviline sahip ülke olan Çin'in, tahvil kozunu kullanma ihtimali var. Çin'in, ABD devlet tahvillerinin daha az cazip hale geldiği, alımlarında durgunluk veya kesintiye gidebileceğine ilişkin haberler, bu varlıkları elinde tutan ülkenin yanı sıra, ABD Başkanı Trump'ın ticaret fazlası sebebiyle Çin'e yönelik olası önlemlere karşı bir gözdağı verme ihtimalini gündeme oturttu.

Çin, tahvil kozunu kullanmaya yönelik haberleri yalanlamasına karşın, geçtiğimiz hafta ABD’nin 10 senelik hazine tahvillerinin faizi 2.59’a yükselerek 10 ayın rekor seviyesine ulaştı. Ekim 2017 tarihi itibarıyla 1 trilyon 189 milyar dolarla en çok ABD hazine bono ve tahviline sahip olan Çin'i, 1 trilyon 93 milyar dolar değerinde tahvile sahip Japonya seyretti.

Üçüncü sırada ise milli geliri 294 milyar dolar olmasına karşın 312 milyar dolar değerinde ABD devlet senedine sahip olan İrlanda yer aldı. Brezilya 270 milyar dolar değerinde menkul kıymetle dördüncü, dünyadaki serbest fonların (Hedge Fund) yüzde 60'lık bölümüne sahip olan Cayman Adaları 269.9 milyar dolar değerinde menkul kıymetle beşinci, İsviçre 254 milyar dolarla altıncı, Birleşik Krallık 226 milyar dolarla yedinci sırada bulunuyor. Lüksemburg 218 milyar dolar değerinde menkul kıymetle sekizinci, Hong Kong 189 milyar dolarla dokuzuncu ve Tayvan 182 milyar dolarla onuncu sırada yer alıyor. Suudi Arabistan ise 145 milyar dolar tutarında ABD tahviline sahip.

Türkiye 22. Sırada