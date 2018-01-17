Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje!
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Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje!


Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje!
Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 21:57:11
Anasayfa Eko Gündem Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje!

Kocaeli'de atıl durumda olan 465 hektarlık arazi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) projesiyle, 60 bin kişiye istihdam sağlayacak bir bölge haline gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) Projesiyle, vatandaşlara yeni iş olanakları sunması hedefleniyor. İzmit'te bir restoranda gerçekleştirdiği toplantıda muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, 465 hektarlık araziye inşa edilecek projenin şehrin simgesi haline geleceğini dile getirdi. Atıl olan ve uzun zamandır gelişme göstermeyen bu bölgenin MİA ile Kocaeli'nin prestijli bölgesi olacağını ifade eden Özak, şehrin geleceğinin bu bölgede şekilleneceğini belirtti. 

Projeyle İzmit, Kocaeli ve Doğu Marmara'nın geleceğinin de bu bölgede şekilleneceğine işaret eden Özak, MİA ile bölgede ulusal ve uluslararası kongre merkezleri, oteller, banka binaları, sigorta binaları, marka merkezleri, finans merkezleri, hastaneler, park ve dinlenme alanları, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesislerin olduğu bir alan olacağını bildirdi. Bu alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvikler yapılacağını ifade eden Özak, yeşil binaların gösterileceğini ve inşa edilecek olan yapıların çevreye duyarlı olacağını anlattı. 

Bölgedeki Arazilerin De Değeri Artacak 

MİA projesiyle şehrin ticari hacminin de güçleneceğine dikkat çeken Özak, buna ek olarak en az 60 bin kişilik yeni iş olanağının oluşacağını aktardı. Şehrin yakınına inşa edilecek projeyle bölgenin atıl olmaktan çıkarak Kocaeli'nin yeni yaşam, iş ve finans merkezi olacağına işaret eden Özak, bin 623 parselde, mülkiyet sahiplerinin olduğu bu bölgede yeni plan sayesinde arazilerin daha değerli hale geleceğini belirten Özak, plandaki eşitlilik ilkesi gereğince MİA'nın diğer bölgelerindeki 1.5 emsale, bu planı işleyerek eşitliği sağladıklarını anlattı. Özak, kişiye özel bir uygulama olmayacağını anımsattı.   

Merkezi İş Alanları MİA Kocaeli Zekeriya Özak İstihdam
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