Kocaeli'ye 60 Bin Kişiyi İstihdam Edecek Proje!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) Projesiyle, vatandaşlara yeni iş olanakları sunması hedefleniyor. İzmit'te bir restoranda gerçekleştirdiği toplantıda muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, 465 hektarlık araziye inşa edilecek projenin şehrin simgesi haline geleceğini dile getirdi. Atıl olan ve uzun zamandır gelişme göstermeyen bu bölgenin MİA ile Kocaeli'nin prestijli bölgesi olacağını ifade eden Özak, şehrin geleceğinin bu bölgede şekilleneceğini belirtti.

Projeyle İzmit, Kocaeli ve Doğu Marmara'nın geleceğinin de bu bölgede şekilleneceğine işaret eden Özak, MİA ile bölgede ulusal ve uluslararası kongre merkezleri, oteller, banka binaları, sigorta binaları, marka merkezleri, finans merkezleri, hastaneler, park ve dinlenme alanları, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesislerin olduğu bir alan olacağını bildirdi. Bu alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvikler yapılacağını ifade eden Özak, yeşil binaların gösterileceğini ve inşa edilecek olan yapıların çevreye duyarlı olacağını anlattı.

Bölgedeki Arazilerin De Değeri Artacak