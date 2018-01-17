ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı!
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ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı!


ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı!
ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 22:36:34
Anasayfa Borsa&Finans ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı!

17 Ocak Çarşamba günü ABD piyasasında Dow Jones Endeksi, yüzde 0.5 oranında yükselerek 25.940.33 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.3 yükselerek 2.786.55 puana, Nasdaq Endeksi yüzde 0.4 oranında yükselerek 7.255.88 puana ulaştı.

Dow Jones Endeksi 16 Ocak tarihinde ilk defa 26 binlik seviyesini geçti fakat bu puanın üstünde dengelenemedi. Bugün ABD'de 4. çeyrek bilançoları açıklandı. Goldman Sachs 4. çeyrek dönemde 1.93 milyar dolar zarar ya da hisse başına 5.51 dolar zarar bildirdi. Bank of America, 4. çeyrek dönem karı 2016 senesine kıyasla düşük kaldı. Firma, 2.37 milyar dolar kar ettiğini bildirdi.  

ABD'de 10 sene vadeli hazine tahvilleri, Asya seansındaki kayıplarını korudu. Getiri eğrisinin uzun tarafı biraz daha iyi performans gösterdi. 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi bugün gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2.5683 seviyesine kadar tırmandı. Fed'in daraltıcı para politikasını hızlandırabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla ABD tahvillerinin faizi düşüşe geçti. 10 seneliklerin faizi, TSİ 16:30 sularında yüzde 2.5536 olarak belirlendi. 

Sanayi Üretim Endeksi Verileri Açıklandı 

ABD'de sanayi üretim endeksi Aralık ayında yüzde 0.9 oranında arttı. Kapasite kullanım oranı yüzde 77.9'ya ulaştı. Fed'in bildirdiği veriler kapsamında, ABD'de sanayi üretim endeksi Aralık ayında yüzde 0.9 oranında artarak beklentileri aştı. Beklentiler yüzde 0.5 oranında artışa işaret ediyordu. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 77.1 oranından yüzde 77.9'ya tırmandı. Bu seviyeyle KKO Şubat 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentiler kapasite kullanım oranının yüzde 77.4'e çıkacağı yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, Aralık ayında yüzde 0.3 oranında olan öngörüleri karşılayamadı ve yüzde 0.1 oranında arttı. 3. çeyrek dönemde senelik bazda yüzde 1.3 oranında düşen sanayi üretimi 4. çeyrek dönemde yüzde 8.2 arttı. Kasım ayı sanayi üretim verileri ise yüzde 0.2 artıştan yüzde 0.1 düşüşe güncellendi. 

ABD Kapasite Kullanım Oranı Sanayi Üretim Endeksi Dow Jones S&P Nasdaq
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