ABD Borsaları Güne Yükselişle Başladı!

Dow Jones Endeksi 16 Ocak tarihinde ilk defa 26 binlik seviyesini geçti fakat bu puanın üstünde dengelenemedi. Bugün ABD'de 4. çeyrek bilançoları açıklandı. Goldman Sachs 4. çeyrek dönemde 1.93 milyar dolar zarar ya da hisse başına 5.51 dolar zarar bildirdi. Bank of America, 4. çeyrek dönem karı 2016 senesine kıyasla düşük kaldı. Firma, 2.37 milyar dolar kar ettiğini bildirdi.

ABD'de 10 sene vadeli hazine tahvilleri, Asya seansındaki kayıplarını korudu. Getiri eğrisinin uzun tarafı biraz daha iyi performans gösterdi. 10 sene vadeli hazine tahvillerinin faizi bugün gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2.5683 seviyesine kadar tırmandı. Fed'in daraltıcı para politikasını hızlandırabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla ABD tahvillerinin faizi düşüşe geçti. 10 seneliklerin faizi, TSİ 16:30 sularında yüzde 2.5536 olarak belirlendi.

Sanayi Üretim Endeksi Verileri Açıklandı