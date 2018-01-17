Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada
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Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada


Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada
Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-17 Saat: 22:53:34
Anasayfa İthalat&İhracat Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada

Dünya genelinde narenciye işleme sanayisi pazarında 8.5 milyar dolar değerinde ticaret hacminin bulunduğunu belirten MTB Başkanı Abdullah Özdemir, Brezilya'nın bütün endüstriyel narenciye ürünlerin ihracatından senelik bazda 2 milyar doları aşkın getiri elde ettiğini anımsatarak, bu pardan Türkiye'nin aldığı payın ise 40 milyon dolar seviyesinde bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin, narenciye ürünleri üretiminde ve sofralık ürünlerin ihracatındaki başarısının işleme sanayisine de aktarılmasını sağlayacak yeni politikaların geliştirilmesinin önemine işaret eden Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, narenciye ürünlerinde endüstriyel ürünlere ağırlık verilmesinin gerektiğini anlattı. Türkiye ve dünyadaki narenciye üretimi ve bu ürünlerin ihracatına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda Özdemir, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)'nun açıkladığı veriler kapsamında, dünyadaki narenciye üretiminin 2016 senesinde 146 milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsattı. 

Dünyada genelindeki toplam narenciye üretiminin dörtte birlik bölümüne 38 milyon ton üretimle Çin'in sahip. Çin'i sırayla 20 milyon ton üretimle Brezilya, 12 milyon ton ile Hindistan ve 8 milyon ton ile Meksika seyrediyor. Tüm bu verilere karşın Türkiye'nin 4.3 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini ve dünya genelinde sekizinci sırada yer aldığını dile getiren Özdemir, ülkenin bu üretim miktarıyla Avrupa'da 7 milyon ton narenciye üretimi olan İspanya'dan sonra ikinci sırada bulunduğunu aktardı. 

Türkiye'nin üretimde olduğu gibi narenciyenin ihracatında da dünyanın lider ülkeleri arasında bulunduğunu belirten Özdemir, 1.7 milyon ton ihracat ile 900 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret etti. Özdemir, dünya genelinde ise 2016 senesinde 16 milyon ton sofralık olarak tanımlanan narenciye ürünlerinin ticaretinin yapıldığına değindi. 

Sofralık Tüketimin Yanı Sıra Endüstriyel Üretimde De Kullanılmalı 

Bu sektörde hala yapılması gereken şeylerin olduğunu dile getiren Özdemir, narenciye ürünlerinin sofralık tüketimin yanı sıra endüstriyel tip olarak bahsedilen çok çeşitli ürünlerin üretiminde de kullanılabildiğini anlattı. Bu endüstriyel ürünlerin narenciye kullanılarak üretilen meyve suyu, marmelat, reçel, konserve gibi gıdalar olduğunu belirten Özdemir, buna ek olarak endüstriyel olarak narenciye ürünlerinin kabuklarından elde edilen uçucu yağlardan kozmetik, gıda, kimya ve ilaç gibi pek çoğu sanayi sektöründe fayda sağlandığını aktardı. 

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