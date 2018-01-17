Narenciye Ürünleri İhracatında Türkiye 8. Sırada

Türkiye'nin, narenciye ürünleri üretiminde ve sofralık ürünlerin ihracatındaki başarısının işleme sanayisine de aktarılmasını sağlayacak yeni politikaların geliştirilmesinin önemine işaret eden Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, narenciye ürünlerinde endüstriyel ürünlere ağırlık verilmesinin gerektiğini anlattı. Türkiye ve dünyadaki narenciye üretimi ve bu ürünlerin ihracatına ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda Özdemir, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)'nun açıkladığı veriler kapsamında, dünyadaki narenciye üretiminin 2016 senesinde 146 milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Dünyada genelindeki toplam narenciye üretiminin dörtte birlik bölümüne 38 milyon ton üretimle Çin'in sahip. Çin'i sırayla 20 milyon ton üretimle Brezilya, 12 milyon ton ile Hindistan ve 8 milyon ton ile Meksika seyrediyor. Tüm bu verilere karşın Türkiye'nin 4.3 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini ve dünya genelinde sekizinci sırada yer aldığını dile getiren Özdemir, ülkenin bu üretim miktarıyla Avrupa'da 7 milyon ton narenciye üretimi olan İspanya'dan sonra ikinci sırada bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin üretimde olduğu gibi narenciyenin ihracatında da dünyanın lider ülkeleri arasında bulunduğunu belirten Özdemir, 1.7 milyon ton ihracat ile 900 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret etti. Özdemir, dünya genelinde ise 2016 senesinde 16 milyon ton sofralık olarak tanımlanan narenciye ürünlerinin ticaretinin yapıldığına değindi.

Sofralık Tüketimin Yanı Sıra Endüstriyel Üretimde De Kullanılmalı