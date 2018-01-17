AB'de Otomobil Satışları Yüzde 3 Arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2017 senesine yönelik yeni otomobil tescil verilerini bildirdi. Bu veriler kapsamında, AB'de yeni otomobil tescilleri 2017 senesinin 12 ayı boyunca bir önceki seneye kıyasla yüzde 3.4 oranında artış gösterek 15 milyon 137 bin 732 araca ulaştı. AB üyesi 28 ülke içinde 2017'de en çok yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu süreçte Almanya'da 3 milyon 441 bin 262, İngiltere'de 2 milyon 540 bin 617, Fransa'da 2 milyon 110 bin 748, İtalya'da 1 milyon 970 bin 497, İspanya'da 1 milyon 234 bin 931 yeni otomobil trafiğe çıktı.

Satışlarda Liderlik VW Grubunda

Otomotiv sektörü yetkililerine göre, 2017'de AB'de en çok yeni otomobil satışını 3 milyon 580 bin 655 araçla VW Grubu yaptı. Aynı süreçte Volkswagen grubuna ait 1 milyon 645 bin 822, Audi 797 bin 813, Skoda 674 bin 792, Seat 388 bin 902, Porsche 68 bin 698 otomobil satışı yapıldı. Bu verilere göre, VW Grubu otomobillerinin satışları 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 2.3 oranında arttı. AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, 1 milyon 852 bin 19 otomobil satışıyla PSA Grubu seyretti. Gruba ait Peugeot 909 bin 205, Citroen 560 bin 386, Opel 337 bin 334 araç satışı gerçekleştirdi.