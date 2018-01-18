Dolar kurunun hareketlerinde öncelikli olarak yurt dışındaki gelişmeler takip ediliyor. Yurt içinde ise Afrin operasyonu ve Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştireceği faiz toplantısı önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Merkez Bankası 14 Aralık tarihinde faizleri 50 baz puan artırmış ve piyasanın bir nebze olsun rahatlamasını sağlamıştı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda faizlerde bir değişiklik gerçekleştirilmesi ise beklenmiyor.

Euro kurunda ise Avrupa Birliğinin gerçekleştirmeyi planladığı para politikaları değişikliklerinin netleşmesi bekleniyor. Bu değişiklikler kurun yönünü belirleyecek.

Kripto para birimlerinin bir müddettir hızlı bir şekilde devam eden düşüşleri sona ermiş gibi görünüyor. Bitcoin gün içerisinde birkaç kere 9 bin dolar seviyesinin altına indikten sonra 11 bin dolar bandının üzerinde kalmayı başardı. Çeşitli altcoinlerin ise Bitcoin’e oranla önemli oranda artış yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8186’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8042 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6544 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6463 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yükseliş paritenin 1,2203 seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

114 bin 418 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 2 yükseliş ile 116 bin 592 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi dalgalı hareketine devam ederken yüzde 2,5 düşerek yeniden 11 bin 89 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,83 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

267,87 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.