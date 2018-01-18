Yerli Otoya Katar Yatırımı
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Yerli Otoya Katar Yatırımı


Yerli Otoya Katar Yatırımı
Yerli Otoya Katar Yatırımı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-18 Saat: 08:46:53
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otoya Katar Yatırımı

Yerli otomobil konusunda Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini söyleyen Katar Ticaret Odası Başkanı El Sani, bu sektöre BMC ile birlikte yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Katar Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casım el Sani, BMC markası aracılığı ile Türkiye’de otomobil üretimi alanında yatırım yapacakların belirtti. Katar’ın önemli yayın organları arasında yer alan Peninsula Qatar Gazetesine konuşan Casım El Sani, Katar’ın bir Türk firması üzerinden otomotiv endüstrisine yatırım yapacağını belirtti. Katar’ın geçmişte yatırım yaparak hisselerine sahip olduğu özel bir şirket ile bu alanda girişimde bulunacaklarını söyleyen El Sani, konu ile ilgili yakın zamanda ayrıntılı bilgi verileceğini söyledi.

BMC’de Katar Ortaklığı

BMC firması Ethem Sancak’a ait olan Es Mali Yatırım şirketi tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden satın alınmıştı. 2014 yılında gerçekleşen bir anlaşma ile Katar Silahlı Kuvvetleri BMC’nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Yerli otomobil için geçtiğimiz yıl Kasım ayında seçilen Babayiğitler arasında BMC firması da yer almıştı. Bu konsorsiyumun 2019 yılına kadar yerli otomobilin prototipini tamamlaması, 2021 yılında ise üretime başlaması hedefleniyor. Katar’ın BMC üzerinden dahil olduğu bu konsorsiyumdaki konumu ise şimdilik belirsiz.

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi de Peninsula Qatar gazetesine görüşlerini bildirdi. Türkiye’de yabancı şirketlere ait üretim tesisleri bulunduğunu ancak Türkiye’nin halen ülkede satılan otomobillerin yüzde 70’ine yakınını ithal ettiğini hatırlattı. Güreşçi, ilk aşamada sedan araç üretiminin hedeflendiğini, daha sonra SUV ve elektrikli otomobil üretimine geçilebileceğini söyledi.

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